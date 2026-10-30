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Ninh Bình dồn lực hoàn thành quy hoạch chung đô thị vào tháng 4/2027

Thứ Sáu, 21:48, 30/10/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Bình quyết định tạm dừng 77 đồ án quy hoạch chung đô thị và nông thôn, tập trung nguồn lực hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, phấn đấu trình phê duyệt trong quý II/2027.

Dừng 77 đồ án tránh chồng chéo quy hoạch

UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các bước tiếp theo đối với 77 đồ án quy hoạch chung đô thị và nông thôn đang thực hiện trên địa bàn.

Trước đó, qua rà soát, đánh giá tiến độ các đồ án, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình nhận thấy phần lớn mới ở giai đoạn hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch. Trong khi đó, tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình với phạm vi nghiên cứu toàn tỉnh, quy mô khoảng 394.262 ha.

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Quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy

Việc tiếp tục triển khai đồng thời các đồ án riêng lẻ khi chưa có định hướng tổng thể về tổ chức không gian sẽ tiềm ẩn nguy cơ thiếu đồng bộ trong quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp thoát nước, phân bố dân cư và các khu chức năng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng chồng chéo, phải điều chỉnh nhiều lần khi quy hoạch chung được phê duyệt.

Đáng chú ý, tổng kinh phí dự kiến thực hiện 77 đồ án khoảng 449 tỷ đồng, trong khi chi phí lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình ước khoảng 71 tỷ đồng. Nếu triển khai đồng thời, tỉnh sẽ phải bố trí nguồn lực lớn, trong khi nhiều dữ liệu về hiện trạng, dân số, đất đai, hạ tầng và định hướng phát triển có thể sử dụng chung. Vì vậy, việc tạm dừng nhằm tránh đầu tư dàn trải, hạn chế lãng phí ngân sách và tập trung nguồn lực cho quy hoạch tổng thể có tính chiến lược, dài hạn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến hết tháng 8/2026 đạt 43,15%, vượt chỉ tiêu 42% đề ra cho cả năm. Vì vậy, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch cấp dưới nhằm bổ sung dân số đô thị không còn cấp thiết như giai đoạn trước.

Việc tạm dừng 77 đồ án quy hoạch chung không đồng nghĩa với việc dừng công tác quy hoạch tại các địa phương, mà là bước điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng tập trung, đồng bộ và có tính liên kết tổng thể. Qua đó, Ninh Bình hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực, hạn chế chồng chéo trong đầu tư và tạo nền tảng quy hoạch thống nhất cho mục tiêu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Định hình không gian đô thị Ninh Bình trong tầm nhìn dài hạn

Trên cơ sở rà soát, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng định hướng không gian phát triển đô thị, nông thôn và hệ thống hạ tầng trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo lộ trình, tỉnh phấn đấu hoàn thành hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình trong tháng 4/2027, trình thẩm định và phê duyệt trong quý II/2027.

Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định mô hình, cấu trúc và định hướng phát triển không gian đô thị toàn tỉnh; đồng thời làm cơ sở đánh giá, phân loại đô thị loại I, xác định các khu vực dự kiến thành lập phường, đáp ứng tiêu chuẩn tỷ lệ từ 30% số phường trở lên.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thiện Đề án xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Để bảo đảm quá trình chuyển tiếp không ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được giao lập quy hoạch rà soát, nghiệm thu khối lượng công việc đã thực hiện; tổ chức thanh toán, quyết toán đối với phần khối lượng đủ điều kiện theo quy định. Toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, bản đồ và kết quả khảo sát đã thực hiện phải được bảo quản, bàn giao về Sở Xây dựng để kế thừa, phục vụ công tác lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình.

Trong thời gian chờ quy hoạch chung được phê duyệt, các địa phương tiếp tục quản lý đất đai, hoạt động xây dựng và triển khai đầu tư theo các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với những dự án thực sự cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân sách, địa phương có thể đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch hiện hành khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Sau khi Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình được phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu phát triển của từng khu vực.

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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