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Ninh Bình huy động hơn 1.000 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại bệnh viện

Thứ Sáu, 18:53, 06/11/2026
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VOV.VN - Ngày 6/11, tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của 1.080 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng. Tình huống giả định cháy tại tầng 4, đe dọa tính mạng hàng trăm bệnh nhân, nhân viên y tế và người nhà.

Giả định cháy lớn, 42 người bị thương và mắc kẹt

Theo kịch bản, vào khoảng 15h30 một ngày giả định, đám cháy xảy ra tại tầng 4 nhà D của Bệnh viện Đa khoa Nam Định, nguyên nhân do chập điện hệ thống điều hòa trung tâm. Thời điểm này, hệ thống cảnh báo cháy sớm, báo cháy tự động và chữa cháy tự động đang trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, không hoạt động, khiến đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

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Tình huống giả định cháy tại tầng 4 nhà D, khói lửa nhanh chóng bao trùm khu vực bệnh viện.

Dù người phát hiện đã hô hoán báo động, sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, đám cháy vẫn vượt ngoài khả năng khống chế ban đầu. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cơ sở nhanh chóng triển khai phương tiện tại chỗ để ngăn cháy lan. Tuy nhiên, do có nhiều vật dụng dễ cháy, khói lửa bao trùm nhà D, xâm nhập buồng thang bộ và có nguy cơ lan sang nhà C.

Thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 600 người trong tòa nhà, gồm 100 cán bộ, nhân viên và 500 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Lực lượng tại chỗ tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ mọi người thoát nạn, di chuyển đến khu vực an toàn.

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Lực lượng PCCC và CNCH triển khai phương tiện, tiếp cận khu vực xảy ra cháy.

Tình huống tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiệt độ cao, khói và khí độc bao trùm các khu vực, che khuất tầm nhìn. Có 42 người bị thương và mắc kẹt bên trong công trình. Lực lượng cơ sở tìm kiếm, cứu nạn và đưa được 12 người ra ngoài an toàn. Những người còn lại mắc kẹt tại khu vực mái nhà D và ban công nhà C.

Do phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ còn hạn chế, lực lượng cơ sở chưa thể tiếp cận các nạn nhân. Qua hệ thống loa phát thanh, những người bị nạn được hướng dẫn di chuyển đến vị trí an toàn, chờ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng đến phối hợp giải cứu.

Cùng thời điểm, tại khu vực hiện trường xảy ra va chạm giữa một xe ô tô của người nhà bệnh nhân với đường cầu dành cho xe cứu thương, khiến hai người trên xe bị mắc kẹt, cần được tổ chức cứu nạn khẩn cấp.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh nhấn mạnh, dù công tác PCCC và CNCH đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai, tình hình cháy, nổ trên cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trên địa bàn tỉnh, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và công trình tập trung đông người phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố.

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Lực lượng PCCC và CNCH hỗ trợ nạn nhân đáp xuống đất an toàn từ ống cứu nạn chuyên dụng trong tình huống giả định.

Việc lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Nam Định làm địa điểm diễn tập có ý nghĩa thiết thực. Đây là cơ sở khám, chữa bệnh tập trung đông người, trong đó có nhiều bệnh nhân đang điều trị, hạn chế khả năng vận động, cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Vì vậy, công tác chữa cháy tại bệnh viện không chỉ đòi hỏi khả năng xử lý nhanh đám cháy mà còn phải tổ chức sơ tán, cứu người, bảo vệ tài sản, trang thiết bị y tế và bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh.

Hiệp đồng nhiều lực lượng, triển khai phương án cứu nạn phức tạp

Để xử lý các tình huống giả định, phương án diễn tập được tổ chức thành 5 giai đoạn, bảo đảm sự liên hoàn, đồng bộ giữa các lực lượng. Toàn bộ quá trình được tái hiện, cô đọng trong khoảng 30 phút.

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Các phương tiện cơ giới được bố trí phục vụ chữa cháy, cứu nạn.

Cuộc diễn tập huy động 1.008 người thuộc các lực lượng, cơ quan, đơn vị tham gia, trong đó có Công an tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Đa khoa Nam Định, UBND phường Thiên Trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với một số doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phối hợp, hỗ trợ công tác tổ chức diễn tập. Lực lượng phục vụ tình huống diễn tập gồm 100 đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở tham gia tập luyện, 500 sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tham gia tình huống thoát nạn.

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Các lực lượng tham gia diễn tập sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Về phương tiện, thiết bị, có 2 xe chỉ huy, 14 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ, 2 xe thang, 6 máy bơm chữa cháy, 3 xe trật tự, 1 xe cảnh sát giao thông, 6 xe chở quân, 1 xe cứu thương, 1 xe khám nghiệm hiện trường. Ngoài ra còn có xe xúc, xe ủi, xe nâng, xe kỹ thuật điện, xe bồn cùng các trang thiết bị khác.

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Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đánh giá, cuộc diễn tập hoàn thành các nội dung, chương trình, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác chỉ huy, điều hành được triển khai thống nhất theo kế hoạch; các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng quy trình, kịch bản, đáp ứng yêu cầu về thời gian và kỹ thuật, chiến thuật.

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 Xe thang chữa cháy chuyên dụng phối hợp phun nước khống chế hỏa hoạn giả định tại tòa nhà.

Công tác bảo đảm an toàn được các đơn vị tuân thủ nghiêm túc. Trong suốt quá trình luyện tập và diễn tập, người, phương tiện tham gia được bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến công trình và hoạt động của bệnh viện.

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Nhân viên y tế khẩn trương hỗ trợ, đưa bệnh nhân bằng xe lăn đến khu vực an toàn trong tình huống diễn tập.

Tuy nhiên, cuộc diễn tập cũng cho thấy những khó khăn trong công tác PCCC và CNCH, nhất là tình trạng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH còn thiếu, khiến một số nội dung diễn tập chưa thực sự đa dạng, chưa thể hiện hết các kỹ thuật, chiến thuật nghiệp vụ.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau diễn tập, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cao, tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục tăng cường kiểm tra, chủ động khắc phục nguy cơ mất an toàn, củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó sự cố.

 

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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