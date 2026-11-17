Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của một hướng dẫn viên du lịch bày tỏ không muốn tiếp tục đưa khách đến Tam Cốc sau khi gặp tình huống người lái đò chạy theo lên bờ, kéo tay du khách nước ngoài để đòi tiền tip. Đáng chú ý, người lái đò còn trách hướng dẫn viên biết tiếng Anh nhưng không đứng ra đề nghị du khách trả tiền tip.

Trao đổi về thông tin này, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện cơ quan chức năng đã nắm bắt vụ việc và đang khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Bến đò Tam Cốc

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết thêm, những phản ánh về chất lượng dịch vụ và cách ứng xử với du khách cần được tiếp nhận, xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, trong khi chờ kết quả xác minh chính thức, việc chia sẻ lại các thông tin cần được cân nhắc thận trọng, tránh tạo ra những luồng dư luận thiếu khách quan, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến cũng như uy tín, công việc của những người đang làm du lịch chân chính tại địa phương.

Tam Cốc - Bích Động là một trong những điểm đến thu hút đông du khách khi đến Ninh Bình. Nơi đây nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, nổi bật với cảnh quan núi đá vôi, sông nước và hệ thống hang động tự nhiên. Tuyến tham quan bằng thuyền trên sông Ngô Đồng, đi qua hang Cả, hang Hai và hang Ba là sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực.

Ngoài tham quan Tam Cốc, du khách còn có thể kết hợp khám phá chùa Bích Động, di tích nổi tiếng gắn với tên gọi "Nam thiên đệ nhị động". Vào mùa lúa chín khoảng tháng 5-6, cảnh sắc hai bên dòng Ngô Đồng trở thành điểm nhấn thu hút khách đến tham quan.

Hiện vé tham quan Tam Cốc được niêm yết ở mức 120.000 đồng/người lớn, 60.000 đồng/trẻ em; phí dịch vụ chèo đò là 150.000 đồng/chuyến, mỗi thuyền chở tối đa 4 người lớn. Hoạt động vận chuyển khách tham quan tại đây chủ yếu sử dụng thuyền chèo bằng tay.

Theo thống kê, 10 tháng năm 2026, Ninh Bình đón gần 22,038 triệu lượt khách, tăng 25,26% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đạt hơn 2,696 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 23.344 tỷ đồng, tăng 23,17%.

Tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm, tập trung vào một số thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Cùng với đó, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, tổ chức các chương trình khảo sát và giới thiệu sản phẩm du lịch.

Trong định hướng phát triển, Ninh Bình chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm của du khách, đồng thời gắn hoạt động du lịch với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử.