Phường Châu Sơn và xã Giao Minh phát sinh 3 vụ vi phạm mới

Theo chỉ đạo mới của Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng, các xã, phường cần tập trung lực lượng, đẩy nhanh xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, nhất là các bến, bãi trái phép ven sông, công trình xây dựng, san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê và công trình thủy lợi.

Thời hạn hoàn thành xử lý các vi phạm theo kế hoạch năm 2026 trước ngày 31/12. Những địa phương chưa có kế hoạch hoặc kế hoạch chưa bao quát hết các vụ việc phải khẩn trương rà soát, bổ sung, xác định cụ thể từng trường hợp, biện pháp xử lý, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Kế hoạch hoàn thiện phải gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/12.

Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng kiểm tra công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 11, trên địa bàn phường Châu Sơn và xã Giao Minh phát sinh 3 vụ vi phạm mới. UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND hai địa phương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước ngày 15/12.

Cùng với giải quyết các vi phạm tồn đọng, chính quyền cấp xã phải tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi và bãi sông trên địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu. Tỉnh yêu cầu không để các vi phạm kéo dài, phát triển thành công trình kiên cố gây khó khăn cho việc giải tỏa.

Các bến, bãi trái phép ven sông, công trình xây dựng, san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, thủy lợi thuộc diện phải tập trung xử lý. Với trường hợp không tự giác chấp hành, địa phương phải tổ chức cưỡng chế khi đủ điều kiện pháp luật; sau giải tỏa, tiếp tục quản lý, không để tái vi phạm.

Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả xử lý vi phạm hằng tháng, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 22 để tổng hợp, báo cáo tỉnh trước ngày 25.

Báo cáo phải cập nhật kết quả xử lý từng vụ việc, số vi phạm phát sinh mới, số chưa xử lý, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Các địa phương phải báo cáo đầy đủ, thực chất, tránh tình trạng báo cáo chung chung, không phản ánh đúng tiến độ xử lý.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chậm xử lý vi phạm hoặc để phát sinh vi phạm mới, tái vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Kết quả xử lý vi phạm sẽ được sử dụng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, ưu tiên những nơi chưa xây dựng kế hoạch, chưa triển khai giải tỏa hoặc còn nhiều vi phạm tồn đọng, kéo dài. Đặc biệt, cần kiểm tra các khu vực vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều, thủy lợi và khả năng thoát lũ.

Việc thống kê vi phạm cũng phải được rà soát, cập nhật đầy đủ, theo dõi tiến độ đến từng vụ việc và địa phương. Số liệu cần phân định rõ vi phạm tồn đọng đầu kỳ, phát sinh mới, đã xử lý, đang xử lý, chưa xử lý, tái vi phạm và tồn đọng cuối kỳ; đồng thời làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải đánh giá toàn diện kết quả xử lý vi phạm trong năm 2026 tại từng địa phương, xác định nhiệm vụ chưa hoàn thành và trách nhiệm liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét các trường hợp không thực hiện nghiêm chỉ đạo. Báo cáo tổng hợp gửi UBND tỉnh trước ngày 5/1/2027.

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về đê điều, thủy lợi, bến bãi trái phép ven sông, phương tiện quá tải trọng đi trên đê. Lực lượng công an đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình giải tỏa, cưỡng chế và tiếp nhận, xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định.