Nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa” tìm lại danh tính cho các liệt sĩ

Mặc cái nắng gay gắt xen những cơn mưa bất chợt của mùa hè Nam Bộ, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vẫn miệt mài tại các Nghĩa trang Liệt sĩ, cẩn trọng khai quật từng phần mộ, nâng niu từng mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp; lãnh đạo bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ban ngành và phường Cái Răng thành kính dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ tại buổi Lễ đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định AND.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ là một bước tiến trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mà còn là hành trình đầy trách nhiệm, nghĩa tình nhằm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều năm mong ngóng.

Đầu tháng 7 vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương và đưa hàng trăm mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định AND. Sau khi các đại biểu thành kính dâng hương trước tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tiến hành di chuyển an toàn toàn bộ 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ra xe chuyên dụng cơ động đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ để đưa ra giám định tại Viện Pháp y Quân đội.

Thượng tá Tống Hùng Vinh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ là địa điểm được thành phố tổ chức thực hiện lấy mẫu đầu tiên trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Qua hơn 20 ngày dãi nắng, dầm mưa, nỗ lực vượt khó, với sự hỗ trợ của địa phương và các lực lượng khác, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các Đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định.

Tổ vận chuyển đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin ra xe chuyên dụng cơ động đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ

“Do thời tiết nắng, mưa thất thường nên chúng tôi phải che nhiều lều rạp để bảo đảm khi mưa hoặc nắng thì chúng tôi vẫn lấy mẫu bình thường để đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đã đề ra. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì đã được nâng cấp nhiều lần cho nên hài cốt liệt sĩ thì nằm sâu dưới lòng đất, đây cũng là một cái việc rất khó khăn trong cái công tác khai quật để lấy mẫu. Quá trình cải táng ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ thì có rất nhiều mộ đã cải táng lâu cho nên khi khai quật lên thì hài cốt bị mủn nhiều. Thế nhưng với vai trò, trách nhiệm thì cán bộ, chiến sĩ tổ lấy mẫu đã rất cẩn thận, chặt chẽ, kỹ lưỡng, lựa chọn mẫu có chất lượng để lấy đem đi giám định ADN, góp phần hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm", Thượng tá Tống Hùng Vinh nói.

Tiếp sau Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, những ngày qua, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lại hành quân về Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn cùng thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại 1.324 phần mộ. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến khi trời tối, cán bộ, chiến sĩ, dân quân và bác sĩ cùng các lực lượng khác đã phối hợp chặt chẽ, triển khai từng phần việc nhịp nhàng, bảo đảm đúng quy trình và kế hoạch đề ra.

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhằm xác định danh tính, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.

Chiến sĩ trẻ Trần Hoài Phong- Đại đội Trinh sát Cơ giới 3- Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, thuộc Tổ vận chuyển cho biết, hơn 10 ngày qua khi được điều động về thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, anh cùng 4 thành viên trong Tổ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời tiết tại khu vực có những thời điểm nắng nóng gay gắt hoặc đổ mưa thất thường đã gây không ít khó khăn cho công việc ngoài trời. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng cho các mẫu hài cốt, mỗi khi vận chuyển gặp mưa, Tổ vận chuyển đều chủ động che chắn cẩn thận, tuyệt đối không để mẫu bị ướt.

“Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giao cho chúng tôi. Riêng tôi và Tổ vận chuyển không quản ngại thời tiết thực hiện đúng cái nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ được giao”, chiến sĩ trẻ Trần Hoài Phong cho biết.

Đại tá Phạm Ngọc Quang- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ cho biết, triển khai“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, qua khảo sát 21 Nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương, thành phố Cần Thơ có kế hoạch tổ chức lấy hơn 5.000 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 Nghĩa trang Liệt sĩ.

Các lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Sau Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ và Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn, thời gian tới Cần Thơ tiếp tục triển khai lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại 15 Nghĩa trang Liệt sĩ còn lại. Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc nên Đảng ủy Quân sự Thành phố đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt khó, chạy đua với thời gian hoàn thành tốt, đúng theo kế hoạch nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

"Đồng bằng sông Cửu Long thì vài tháng nữa sẽ là mùa nước nổi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến độ cũng như là cái quy trình thực hiện. Chính vì vậy chúng tôi đã xác định, lường trước được công việc này. Do đó là ngay từ bây giờ, những cái công việc nào, những Nghĩa trang Liệt sĩ nào mà có cái mộ khó hoặc là kiên cố thì chúng tôi tiến hành lấy trước để chúng tôi chạy đua với thời gian cũng như là cái tiến độ để đến ngày 30 tháng 4 năm 2027 thì chúng tôi sẽ hoàn thành được cái tiến độ lấy mẫu cũng như là quy tập cái hài cốt liệt sĩ", Đại tá Phạm Ngọc Quang thông tin.

Với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần đoàn kết, "vượt nắng, thắng mưa", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đang nỗ lực vượt khó, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.