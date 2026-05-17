Nô nức check-in cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ tại Cần Thơ

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị Tây Đô, sắc vàng rực rỡ của 10.000 đóa hoa hướng dương tại phường Cái Răng những ngày qua đang trở thành điểm hẹn của sự bình yên.

Sắc vàng rực rỡ của 10.000 đóa hoa hướng dương tại phường Cái Răng những ngày qua đang trở thành điểm hẹn của sự bình yên.

Cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 1,1ha, với khoảng 10.000 cây hoa rực rỡ sắc vàng, tọa lạc đường số 11, khu dân cư Hồng Loan 5C, phường Cái Răng. Được biết, từ một bãi đất trống đầy sậy và cỏ dại, anh Nguyễn Minh Tào (44 tuổi) đã được chủ sở hữu cho mượn cải tạo, gieo trồng để làm nên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

Để có được cánh đồng hoa hướng dương làm say lòng du khách, hơn 2 tháng trước, anh Nguyễn Minh Tào bắt đầu cải tạo đất, xử lý cỏ dại và lắp đặt hệ thống nước chăm sóc phù hợp. Cuối tháng 2/2026, anh xuống khoảng 1kg hạt giống, tương đương 10.000 cây, trên diện tích 1,1ha. Sau thời gian chăm sóc, cánh đồng đang bước vào giai đoạn trổ hoa rực rỡ.

Cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 1,1ha, với khoảng 10.000 cây hoa rực rỡ sắc vàng, tọa lạc đường số 11, khu dân cư Hồng Loan 5C, phường Cái Răng.

Theo lời anh Tào, mùa hoa chỉ kéo dài khoảng 20 ngày và được cho là thời gian “vàng” du khách đến chụp ảnh check-in. Vì thế, ngay từ khi mở cánh đồng đón khách, lượt người đến tăng dần mỗi ngày, ai cũng muốn lưu lại những bức ảnh đẹp với loài hoa tượng trưng cho hy vọng và nghị lực sống.

Với mức giá 50.000 đồng/người cho một đợt hoa, khách tham quan có thể vào chụp ảnh nhiều lần trong suốt mùa hoa nở.

Với mức giá 50.000 đồng/người cho một đợt hoa, khách tham quan có thể vào chụp ảnh nhiều lần trong suốt mùa hoa nở. Nghĩa là chỉ 1 lần mua vé, khách muốn đến bao nhiêu lượt và chụp bao lâu tùy thích.

Bà Nguyễn Tuyết Lan, sống tại Phong Điền – Cần Thơ bày tỏ: "Tôi lên group tôi thấy rất là đẹp nên tôi đến tham quan. Nói chung là thoáng mát, cảnh quan đẹp và đường xá rộng thênh thang. Hoa thì rất là đẹp, làm cho con người mình ấm áp hơn".

Còn bà Hoàng Thị Ngân, du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Rất rộng, người đến đây chụp hình rất là đông, có lẽ ai cũng yêu thích nhìn hoa, ngắm hoa, có lẽ hoa mở ra thế giới tinh thần để cho người ta có nhiều niềm vui. Mong muốn có thêm nhiều cánh đồng hoa đẹp như vậy, để mọi người về đây thấy vui, hạnh phúc".

Hoa hướng dương được trồng ngay ngắn theo từng luống thẳng hàng. Giữa các luống hoa có lối đi thoáng đãng để khách tham quan dạo bước và chụp ảnh. Ngoài ra, giá vé chỉ mang tính tượng trưng nên cánh đồng nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút gia đình yêu thiên nhiên, cặp đôi chụp ảnh cưới, người làm nghề nhiếp ảnh và nhất là giới trẻ đang sống và học tập tại Cần Thơ.

Nhiều gia đình đưa con trẻ đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Bạn Lý Liên Anh, học quản trị kinh doanh – Đại học Cần Thơ và chị Nguyễn Hoài Thương, ở Vị Thủy - Cần Thơ đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp hào hứng: "Tôi biết được thông qua Facebook và thấy cánh đồng hoa rất là đẹp, giống như những cánh đồng trên Đà Lạt vậy đó. Tôi sẽ giới thiệu thêm cho bạn bè".

Chị Nguyễn Hoài Thương cho hay: "Chúng tôi đi chụp hình cưới, cảm thấy rất là vui và tiện thể đi tham quan để lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp hơn".

Anh Nguyễn Văn Tào bên cánh đồng hoa hướng dương do chính anh tạo ra

Cánh đồng hoa được chăm sóc khá đồng đều, màu sắc rực rỡ, ánh sáng tự nhiên rất đẹp nên chụp ảnh rất cuốn hút. Tuy vậy, thời gian “vàng” khách đến chụp ảnh check-in chỉ kéo dài khoảng 20 ngày.

Anh Nguyễn Minh Tào, chủ vườn hoa cho biết: "Khi hoa nở đến khi tàn tầm khoảng 10 ngày. Vườn này của tôi thì có thể kéo dài khoảng 20 ngày. Tàn thì không tàn hẳn mà nó sẽ gục đầu xuống. Lúc đó, tôi canh và lấy lại hạt đem phơi khô, đem vào máy ép làm dầu ăn".

Cánh đồng hoa được chăm sóc khá đồng đều, màu sắc rực rỡ, ánh sáng tự nhiên rất đẹp nên chụp ảnh rất cuốn hút. Đây cũng là điểm hẹn lý tưởng cho những người muốn tìm cảm giác bình yên.

Hướng dương nở rồi lại tàn, nhưng tình người gửi vào từng cánh hoa, biến mảnh đất toàn lau sậy thành cánh đồng rực rỡ mãi ở lại. Sau khi vụ hoa này kết thúc, anh Nguyễn Minh Tào lại tiếp tục cải tạo đất và trồng lứa hoa mới. Hy vọng với cái tâm làm đẹp thành phố, người dân và du khách sẽ có thêm nhiều bức ảnh đẹp tại cánh đồng hướng dương rực rỡ, hào sảng tình người giữa lòng Tây Đô.