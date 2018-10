Nổ súng tại quán ăn khiến hai người nhập viện

Theo anh Lê Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An), vào khoảng 18h30 ngày 20/10, anh nhận được điện thoại từ bạn là Nguyễn Gia Định (SN 1992, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh). Qua điện thoại anh Định mời bạn đến ăn tại một quán trên đường Lê Nin, TP Vinh.

Khoảng 20h cùng ngày, anh Lê Ngọc Anh bắt taxi đến điểm hẹn: “Khi tôi vừa đến nơi thì thấy Định chạy ra, một nhóm người cầm ghế, cốc đuổi theo phía sau. Trong đó, có một người cầm súng bắn anh Định.

“Thấy bạn bị đuổi đánh, tôi cũng lao đến thì bị bắn vào vai. Sau đó tôi áp sát được và tước khẩu súng. Người bắn chúng tôi tên thường gọi là B.H ở phường Quang Trung, TP Vinh” - anh Lê Ngọc Anh kể lại.

Khẩu súng mà anh Lê Ngọc Anh lấy được từ đối tượng B.H.

Anh Lê Ngọc Anh cùng bạn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quân y IV. Hiện tại sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Lê Ngọc Anh đã ổn định, riêng anh Nguyễn Gia Định khá yếu.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an TP Vinh xác nhận thông tin trên. Hiện tại cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 nghi can liên quan đến vụ việc. Riêng nghi can cầm súng đang bỏ trốn. Lực lượng công an đang truy tìm nghi can này và kêu gọi ra đầu thú.

Được biết nghi can nổ súng 28 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An./.

