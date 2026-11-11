Nỗi lo trên những con thuyền chở người qua sông mùa mưa lũ ở xã biên giới Nghệ An

Những cây cầu lần lượt bị lũ cuốn trôi

Hơn một năm sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, dọc dòng Nậm Nơn, những dấu tích tàn phá khủng khiếp của thiên tai vẫn còn hiện hữu. Những căn nhà bỏ hoang với vết bùn in tận nóc, chênh vênh bên bờ sông, phần lớn móng bị dòng nước cuốn mất, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Khu dân cư đông đúc trước đây nay chỉ còn lại bãi đất trống.

Mỹ Lý là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này, với tổng thiệt hại ước tính hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, 222 ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn.

Sau thiên tai, cuộc sống người dân đang từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, bài toán giao thông vẫn là nỗi trăn trở lớn, nhất là đối với người dân các bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt.

Cầu treo Yên Hòa bị lũ cuốn trôi tháng 7/2025. (Ảnh: Bá Thăng).

Tháng 7/2025, cầu treo Yên Hòa - cây cầu duy nhất nối từ trung tâm xã vào khu vực các bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt trước đây, nay là Xốp Lợt và Nhọt Lợt – bị lũ cuốn trôi. Gần 800 người dân hai bản từ đó phải phụ thuộc vào những chuyến thuyền để qua sông Nậm Nơn.

Đến tháng 12/2025, một cây cầu tạm được dựng lên, giúp người dân phần nào thuận tiện hơn trong việc đi lại. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Đầu tháng 8/2026, ảnh hưởng của bão số 4 khiến nước lũ dâng cao, tiếp tục cuốn trôi cây cầu tạm, một lần nữa cắt đứt giao thông qua dòng Nậm Nơn bằng đường bộ.

Theo ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, sau ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, Sở Xây dựng Nghệ An đã triển khai lắp dựng cầu tạm Bentley nối từ trung tâm xã Mỹ Lý sang bản Yên Hòa. Cầu gồm 3 nhịp, rộng 4m. Trong đó, hai nhịp 21m là cầu tạm Bentley, một nhịp 30m là cầu giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cây cầu được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026 thì bị lũ cuốn trôi.

Ông Vi Văn Tiếp, người dân bản Yên Hòa cũ, xã Mỹ Lý, cho biết trận lũ tháng 7/2025 đã cuốn trôi căn nhà của gia đình ông cùng hàng trăm hộ dân khác. Hiện gia đình ông có 3 nhân khẩu đang sinh sống trong căn nhà được Bộ Công an xây dựng hỗ trợ.

Sau một thời gian dài phải qua sông bằng thuyền, điều ông Tiếp mong mỏi nhất là sớm có cây cầu tạm để người dân ổn định cuộc sống, không còn phải đối mặt với hiểm nguy mỗi lần qua sông.

Những chuyến đò chở nặng nỗi lo

Nỗi lo lớn nhất của người dân Mỹ Lý hiện nay là việc đi lại của học sinh, giáo viên và những người thường xuyên phải qua sông để học tập, lao động, sản xuất.

Người dân bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt qua sông Nậm Nơn bằng thuyền. (Ảnh: Bá Thăng).

Bước vào năm học 2026-2027, ngày nào ông Vi Viết Hồng, người dân bản Yên Hòa cũ, nay thuộc bản Xốp Lợt, cũng đều đặn hai lượt qua sông Nậm Nơn bằng thuyền đưa đón cháu.

Cháu ông Hồng đang học lớp 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2. Do cháu chậm phát triển nên không thể ở nội trú, ông phải trực tiếp đưa đón mỗi ngày.

Buổi sáng, ông Hồng dùng xe máy chở cháu ra bờ sông Nậm Nơn, sau đó đưa cả người và xe máy lên thuyền để vượt sông đến trường. Buổi chiều, hành trình ấy lại lặp lại theo chiều ngược lại.

Theo ông Hồng, ông hiểu rõ sự nguy hiểm khi đi lại bằng thuyền, nhất là trong mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, dòng chảy phức tạp. Thế nhưng, gia đình không còn cách nào khác.

Ông Hồng cho biết thêm, mỗi chuyến đưa xe máy và người hoặc hàng qua sông có chi phí 50.000 đồng. Với những gia đình còn nhiều khó khăn sau thiên tai, khoản tiền này cũng trở thành gánh nặng khi phải chi trả thường xuyên.

“Biết đi thuyền qua sông là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Người lớn đã lo, việc đưa đón các cháu học sinh càng khiến chúng tôi bất an. Mong muốn trước mắt là cây cầu sắt bị lũ cuốn trôi sớm được sửa chữa để người dân đi lại an toàn hơn, trong khi chờ xây dựng cầu cứng”, ông Hồng chia sẻ.

Người dân bản Xốp Lợt dựng lều tạm chờ thuyền qua sông. (Ảnh: Bá Thăng).

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết sau sự cố cầu tạm vào bản Yên Hòa cũ bị lũ cuốn trôi tháng 8 vừa qua, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý trục vớt các cấu kiện cầu để đánh giá khả năng tiếp tục sử dụng. Nếu bảo đảm điều kiện, ngành chức năng sẽ triển khai lắp dựng lại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, mong muốn của chính quyền và người dân là sớm khôi phục cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong thời gian chờ xây dựng cầu cứng. Bởi việc phải qua sông bằng thuyền trong mùa mưa lũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập, tình trạng giao thông bị chia cắt còn gây khó khăn cho kế hoạch ổn định cuộc sống lâu dài của người dân. Khu tái định cư Yên Hòa dự kiến bàn giao mặt bằng để 25 hộ dân xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, nếu việc qua sông vẫn phụ thuộc vào thuyền, quá trình vận chuyển vật liệu, tổ chức xây dựng nhà cửa sẽ gặp nhiều trở ngại.

Trước thực trạng trên, ngày 14/9/2026, UBND xã Mỹ Lý có công văn đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công và bổ sung cầu công vụ phục vụ thi công Gói thầu số 01 thuộc dự án “Xây dựng cầu cứng, đường giao thông 2 đầu cầu Yên Hòa, xã Mỹ Lý”.

Theo địa phương, tuyến đường vào bản Yên Hòa cũ, nay là bản Xốp Lợt, xã Mỹ Lý, có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Đặc biệt, cầu treo Yên Hòa và cầu tạm Bailey lần lượt bị lũ cuốn trôi, khiến giao thông qua sông bị chia cắt. Từ đó, người dân và học sinh bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt phải đi đò, thuyền để qua sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Từ thực tế trên, UBND xã Mỹ Lý đề nghị xem xét bổ sung hạng mục xây dựng mới cầu công vụ, vừa phục vụ thi công Gói thầu số 01, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân hai bản Xốp Lợt, Nhọt Lợt trong thời gian triển khai dự án.

Hiện trạng cầu tạm bị lũ cuốn trôi tháng 8/2026. (Ảnh: Bá Thăng).

Ngày 19/9, Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản đề nghị UBND xã Mỹ Lý chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan, gồm đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra... rà soát điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn thực tế, hồ sơ mời thầu, hợp đồng xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt để nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật phù hợp, bảo đảm an toàn và tính khả thi.

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các đơn vị liên quan, UBND xã Mỹ Lý với trách nhiệm là chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư dự án theo quy định pháp luật.

Trong lúc chờ cây cầu cứng được xây dựng, điều người dân vùng biên Mỹ Lý mong mỏi không chỉ là một công trình giao thông lâu dài mà còn là giải pháp đi lại an toàn trước mắt. Bởi với họ, mỗi ngày qua sông Nậm Nơn bằng thuyền không đơn thuần là một hành trình mưu sinh, đến trường, mà còn là cuộc đối mặt với những hiểm nguy luôn thường trực giữa mùa mưa lũ.