Nỗi lo từ những khoảng tối sau cổng trường

Chủ Nhật, 06:26, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ nam sinh lớp 8 ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nghi tự tử sau thời gian dài bị bạo lực học đường đã gây bàng hoàng dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tổn thương âm thầm mà học sinh có thể phải đối mặt trong môi trường học đường.

 

Tại khu vực gần trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, câu chuyện về một học sinh lớp 8 tự tử và lá đơn kêu cứu của cha mẹ về bạo lực học đường, vẫn khiến nhiều phụ huynh xót xa. Chị Nguyễn Thị Bảo Hòa, có con đang học tại trường, nghẹn ngào nói, khi nghe tin cháu phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho bạn. Chị cũng đã suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với thầy giáo, cô giáo để bảo vệ con khỏi các đe dọa bạo lực.

“Nghe thấy thương, đau lòng, nên giải quyết triệt để nạn bạo lực học đường này. Phụ huynh mình cũng nên quan tâm đến con chứ không phải riêng gì với cô giáo. Sự việc này nó xảy ra lâu dài mà, nếu mình quan tâm đến con cái thì phối hợp ngay với cô giáo thì sẽ hạn chế xảy ra những việc như thế này”, chị Nguyễn Thị Bảo Hòa nói.

Nhiều phụ huynh cho biết, sau vụ việc, họ bắt đầu chú ý hơn đến tâm lý con em, thường xuyên hỏi han chuyện ở lớp, chuyện bạn bè, thay vì chỉ quan tâm điểm số. Chị Nguyễn Thị Bích Thuận, ở thôn 4, xã Di Linh cho rằng, trước đây cứ nghĩ mâu thuẫn học sinh chỉ là đánh nhau nhỏ lẻ. Nhưng để xảy ra chuyện bị ép đưa tiền, bị đánh trong thời gian dài thì quá nghiêm trọng. Điều đáng sợ là các cháu có thể im lặng chịu đựng mà người lớn không biết.

“Quá đau lòng, không thể để tiếp diễn chuyện này được. Giờ con cháu nào trong gia đình đi học mình đều rất lo lắng. Bởi mình cũng rất khó có thể sâu sát hết tất cả mọi việc, phụ huynh cũng phải lo đi làm kiếm tiền nuôi con chứ đâu thể tập trung quan sát thường trực được”, chị Thuận cho hay.

noi lo tu nhung khoang toi sau cong truong hinh anh 1
Trường THCS Nguyễn Du nhìn từ bên ngoài, nơi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài

Đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh, trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh cho biết, phụ huynh toàn trường rất bàng hoàng khi nghe thông tin vụ việc. Theo chị Ngô Thị Việt Hà, một thành viên Ban đại diện có con em đang học lớp 6 tại trường, điều khiến nhiều người day dứt nhất là nếu các dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm hơn, có thể hậu quả đã không nghiêm trọng đến vậy.

“Đây là vụ việc khiến tất cả phụ huynh phải suy nghĩ lại về việc đồng hành với con. Không thể chỉ giao hết cho nhà trường. Cha mẹ phải dành thời gian lắng nghe con nhiều hơn, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường, những biểu hiện lạ về tâm lý nhằm ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự có thể xảy ra”, chị Việt Hà cho biết.

Theo ông Trần Nhật Thi, Chủ tịch UBND xã Di Linh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp cùng cơ quan công an, ngành giáo dục và nhà trường để xác minh thông tin, ổn định tình hình tâm lý học sinh và phụ huynh. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực. Địa phương không chỉ đặt vấn đề xử lý nghiêm, đúng quy định mà sẽ rà soát lại công tác nắm bắt tâm lý học sinh, nhất là những trường hợp có dấu hiệu bị cô lập, bị bạo lực nhưng không dám lên tiếng.

Ông Trần Nhật Thi nói: “Đây là vụ việc hết sức đau lòng. UBND xã cũng đã chỉ đạo nhà trường, phụ huynh học sinh, các tổ chức chính trị xã hội quán triệt, để làm sao có những giải pháp trong thời gian tới đảm bảo học đường, nhà trường hạn chế và không có tình trạng nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường xảy ra, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh cũng như đảm bảo học sinh học tập trong môi trường một cách tốt nhất”.

noi lo tu nhung khoang toi sau cong truong hinh anh 2
Khuôn viên Trường THCS Nguyễn Du, nơi nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng sau vụ việc đau lòng liên quan đến bạo lực học đường

Cũng cần phải nói thêm rằng, nạn bạo lực học đường tại Lâm Đồng đã được cảnh báo từ trước. Trong buổi làm việc của UBND tỉnh Lâm Đồng với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan được tổ chức vào tháng 4 vừa qua, ông Phan Đức Thái, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã nêu rõ vấn đề và yêu cầu các trường tích cực phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực học đường xảy ra.

“Trước đây các trường học, đặc biệt là trường thuộc sở thường có quan hệ rất tốt đối với Công an huyện, nhưng bây giờ Công an huyện, đặc biệt là đoàn thanh niên Công an huyện giải thể rồi. Ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn. Rất mong công an 124 xã, phường, đặc khu tăng cường hơn đối với học sinh trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra đối với những trường có những điểm nóng hoặc những nhóm em hay tụ tập”, ông Phan Đức Thái cho biết.

Sau vụ việc đau lòng này, điều mà dư luận mong chờ không chỉ là kết quả điều tra khách quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm, mà còn là những giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm, từ xa. Bởi phía sau mỗi học sinh là sự gửi gắm, niềm tin và cả nỗi lo của mỗi gia đình khi con em mình bước qua cánh cổng trường mỗi ngày.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: nam sinh lớp 8 tự tử lâm đồng bạo lực học đường tổn thương tâm lý môi trường học đường
Nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường vẫn trong tình trạng nguy kịch

VOV.VN - Chiều tối 20/5, tình trạng sức khỏe của nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tự tử nghi do bạo lực học đường vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vẫn đang tích cực điều trị chống phù não và hỗ trợ thở máy.

VOV.VN - Chiều tối 20/5, tình trạng sức khỏe của nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng tự tử nghi do bạo lực học đường vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vẫn đang tích cực điều trị chống phù não và hỗ trợ thở máy.

Xác minh vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ nam sinh lớp 8 nghi bị bạo lực học đường trong thời gian dài, hiện đang nguy kịch sau khi treo cổ tự tử.

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ nam sinh lớp 8 nghi bị bạo lực học đường trong thời gian dài, hiện đang nguy kịch sau khi treo cổ tự tử.

Đừng để bạo lực học đường trở thành “bình thường”

VOV.VN - Từ một mâu thuẫn nhỏ, nam sinh lớp 11 tại TP.HCM bị đánh hội đồng đến mức nhập viện, cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến đáng lo. Khi những xung đột vụn vặt dễ dàng leo thang thành hành vi nguy hiểm, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và làm sao ngăn chặn từ gốc.

VOV.VN - Từ một mâu thuẫn nhỏ, nam sinh lớp 11 tại TP.HCM bị đánh hội đồng đến mức nhập viện, cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến đáng lo. Khi những xung đột vụn vặt dễ dàng leo thang thành hành vi nguy hiểm, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai và làm sao ngăn chặn từ gốc.

