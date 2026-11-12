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Nỗi lo từ những xác tàu đắm ở âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng

Thứ Năm, 15:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Nhiều xác tàu hư hỏng, chìm đắm nằm ngổn ngang tại âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng suốt nhiều năm. Những phương tiện này cản trở tàu thuyền ra vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường, nhất là trong mùa mưa bão.

 

Ngay dưới chân cầu Mân Quang, phía trong âu thuyền Thọ Quang, những xác tàu nằm nghiêng ngả giữa khu vực tàu cá thường xuyên ra vào neo đậu. Có chiếc chỉ còn phần thân nhô lên mặt nước; có chiếc cabin xiêu vẹo, mạn tàu sụp xuống, chồng lấn lên các phương tiện bên cạnh. Từng mảng vỏ bong tróc, những thanh gỗ mục, ván gãy long rời nằm ngổn ngang, để qua hết mùa mưa nắng này đến mùa bão giông khác.

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Nhiều xác tàu nằm nghiêng ngả trong khu neo đậu.

Ông Nguyễn U, ngư dân phường Sơn Trà thường xuyên điều khiển tàu qua khu vực này lo lắng, khi nước lớn, sóng mạnh, các bộ phận hư hỏng có thể trở thành vật cản khó lường. “Mấy xác tàu này nằm ở đây 5-6 năm nay rồi, chủ tàu bỏ mặc, không thấy đến xử lý. Tàu đã hư hỏng, mục nát, nhiều bộ phận bong tróc, rơi rụng. Để lâu như vậy rất đáng lo ngại, nhất là khi nước lớn, sóng đánh mạnh, những phần còn lại của con tàu có thể tiếp tục trôi nổi, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác”.

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Xác tàu cản trở tàu thuyền lưu thông

Âu thuyền Thọ Quang là bến cá và nơi neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền ngư dân miền Trung. Một khoảng mặt nước bị chiếm dụng, một vật chướng ngại chìm khuất dưới nước đều có thể trở thành cái bẫy, khiến việc sắp xếp tàu thuyền thêm khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Lê, ở phường Sơn Trà than phiền, không chỉ ảnh hưởng hoạt động đi lại, các xác tàu nằm lâu ngày còn làm xấu cảnh quan khu neo đậu. “Chúng tôi không biết chủ sở hữu của những con tàu này là ai. Việc những phương tiện hư hỏng, chìm đắm nằm lâu ngày tại đây gây cản trở hoạt động lưu thông của tàu thuyền, đồng thời làm mất mỹ quan khu neo đậu. Đây cũng là khu vực có khách du lịch đến tham quan bán đảo Sơn Trà, vịnh Đà Nẵng. Khi nhìn thấy những con tàu nằm ngổn ngang, bỏ mặc suốt nhiều năm, du khách có thể nghĩ rằng khu vực này thường xuyên xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến hình ảnh của cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền”.

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Thân tàu mục nát, bong tróc.

Âu thuyền Thọ Quang có diện tích mặt nước gần 58 ha, nhưng không gian neo đậu an toàn vẫn cần được bảo đảm ở từng vị trí, nhất là lúc thời tiết diễn biến phức tạp. Khu vực âu thuyền hiện có 3 phương tiện thủy và 6 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi bị chìm đắm. Trong 3 phương tiện thủy, mới xác định được chủ sở hữu 2 phương tiện; còn 6 tàu cá, mới xác định được chủ của 2 tàu. Như vậy, còn 5 phương tiện chưa rõ chủ sở hữu nên việc xử lý những xác tàu này kéo dài.

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Việc xử lý những xác tàu gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan quản lý phải xác minh chủ sở hữu, xác định trách nhiệm, phương án xử lý tài sản và nguồn kinh phí mới trục vớt tàu lên bờ. Những phương tiện đã rõ chủ, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng tiếp tục thông báo, vận động chủ tàu trục vớt, di dời, tháo dỡ hoặc thanh lý theo quy định và cam kết thời hạn hoàn thành. Đối với tàu không xác định được chủ, chủ tàu không hợp tác hoặc không đủ khả năng tài chính, việc xử lý phức tạp hơn. Ban quản lý không thể tự quyết định việc cưỡng chế trục vớt hay sử dụng kinh phí để xử lý thay chủ phương tiện.

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Xác tàu trở thành những cái bẫy, gây nguy hiểm với tàu thuyền ra vào khu neo đậu.

Những xác tàu đắm còn tiềm ẩn rủi ro môi trường, nhất là trong trường hợp dầu, nhiên liệu hay vật liệu từ phương tiện phát tán ra vùng nước. 

Ông Phạm Trung Thành, Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng đề nghị cần có sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này: “Đối với những phương tiện chưa xác định được chủ sở hữu hoặc chủ phương tiện không có khả năng thực hiện việc trục vớt, xử lý, Ban Quản lý sẽ tổng hợp hồ sơ, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo phương án giải quyết. Trong đó, ưu tiên xử lý trước những phương tiện có nguy cơ gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường và cản trở luồng lạch, ảnh hưởng đến hoạt động ra vào của tàu thuyền. Đồng thời, Ban tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý thủy sản, cơ quan quản lý giao thông đường thủy, lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để xác minh chủ sở hữu, làm rõ trách nhiệm và xử lý các vi phạm liên quan đến những phương tiện này”.

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Xác tàu nằm chiếm dụng mặt nước, mất mỹ quan.

Theo đề xuất của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát thẩm quyền, trách nhiệm và xem xét nguồn kinh phí phù hợp đối với những phương tiện phải xử lý bằng nguồn lực nhà nước theo quy định.

Âu thuyền Thọ Quang là nơi tàu cá trở về sau chuyến biển, đồng thời là chỗ dựa tránh trú khi mưa bão ập đến. Những xác tàu mục nát không thể tiếp tục nằm đó hết năm này qua năm khác. Cơ quan chức năng cần sớm làm rõ chủ sở hữu, trách nhiệm và thời hạn xử lý từng phương tiện, trả lại luồng lạch thông thoáng, môi trường sạch hơn và sự an tâm cho ngư dân mỗi lần đưa tàu vào bến.

Clip xác tàu đắm nằm ngổn ngang trong âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng
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Đà Nẵng ngăn chặn từ sớm, không để phát sinh tàu cá vi phạm phòng chống IUU

VOV.VN - TP Đà Nẵng đang siết chặt quản lý, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ sớm, từ cơ sở. Thành phố rà soát tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, khắc phục điểm nghẽn quản lý nghề cá.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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