Nữ công nhân tử vong tại công trình đang xây dựng chung cư An Phú

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu V. (sinh năm 1985, quê Sóc Trăng). Vụ tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng Chung cư An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Chung cư nơi xảy ra tai nạn lao động (ảnh: ĐC).

Sáng 11/4, chị Nguyễn Thị Thu V. cùng chồng và các công nhân khác xây tường ở tầng 11 của Chung cư An Phú. Trong lúc làm việc, chị bị té ngã vào lỗ thông gió (hộp gen kỹ thuật có kích thước 01m x 1,2m) và rơi xuống tầng hầm của tòa nhà chung cư, từ độ cao 36,3m.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện An Phú nhưng đã tử vong do đa chấn thương, dập rách nội tạng (tim, phổi…).

Đại diện nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam An Bình (TP. Thủ Đức, TP.HCM), tường trình, người lao động làm việc tại công trình được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động và được hướng dẫn về an toàn lao động trước khi bắt đầu làm việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thuận An đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành thu thập bằng chứng, giấy tờ, tài liệu liên quan để xem xét giải quyết, kết luận vụ việc./.