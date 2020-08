Nữ Đại úy trực chốt chống Covid-19 ngậm ngùi nhìn con khóc nhớ mẹ

Ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch Covd-19, tất cả cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an TP Đà Nẵng, từ cảnh sát giao thông đến hình sự, từ cảnh sát trật tự đến lực lượng phòng chống ma túy… trải đều trên khắp các nơi, tham gia chống dịch. Mẹ không thể gặp con, vợ không thể gặp chồng, rồi chiến sĩ mắc Covid-19 khi đang thực hiện nhiệm vụ phải đi cách ly. Thế nhưng, không ai nản chí, với họ đó là mệnh lệnh, là nhiệm vụ, canh gác vì bình yên của nhân dân, bảo vệ sự an toàn khi dịch bệnh còn đang phức tạp.

2 mẹ con chị Thuận đứng nhìn nhau chỉ để cháu đỡ nhớ mẹ.

9h đêm, tại chốt chặn cửa ô Hòa Hải, thành phố Đà Nẵng, nhiều người rơi nước mắt khi chứng kiến Đại úy Cảnh sát Mai Thị Bích Thuận, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đà Nẵng đứng từ xa ngậm ngùi nhìn con gái đang khóc rưng rức vì nhớ mẹ. Từ ngày Đà Nẵng bùng phát dịch Covid-19, Đại úy Thuận cùng đơn vị tham gia trực chốt, làm nhiệm vụ. Gần 20 ngày không có hơi ấm của mẹ, bé gái khóc nức nở, nằng nặc đòi ba chở đến nơi mẹ làm việc để đưa mẹ về nhà. Vậy là ba phải thiết kế một cuộc gặp chớp nhoáng chiều lòng cô con gái nhỏ, sau đó bé mới chịu về ngủ.

Hai mẹ con nhìn nhau từ xa.

Đại úy Mai Thị Bích Thuận chia sẻ: không riêng cá nhân chị mà cả Đà Nẵng đang trong thời khắc quan trọng, ai cũng phải chịu thiệt một chút vì sự bình yên của thành phố.

Con khóc vì nhớ mẹ ngày đêm đi chống dịch không thể về nhà.

"Tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì dịch này không phải riêng bản thân tôi mà Đà Nẵng này cũng rất nhiều người cũng vì dịch đên họ cũng đi, họ cũng xa gia đình. Nhưng mọi người ai cũng vì Đà Nẵng nên phải hoàn thành nhiệm vụ của mình"- Đại úy Mai Thị Bích Thuận chia sẻ.



Từ ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng công an thành phố trải qua những đêm thức trắng không ngủ. Ai cũng phải tự cách ly với gia đình, thậm chí là đối diện với nguy cơ lây nhiễm để làm nhiệm vụ giữa tâm dịch. Rất nhiều hình ảnh cán bộ, chiến sỹ công an đứng ngoài cổng nhìn con trong nhà, nhìn con nằm trong nôi qua khung kính cửa sổ… Đã có những chiến sỹ mắc Covid-19 khi đang thực hiện nhiệm vụ ở các “điểm nóng”, nhưng họ vẫn nỗ lực từng ngày, từng giờ, giữ vững tinh thần lạc quan để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho thành phố.

Những chiến sỹ Công an ngày đêm canh giấc ngủ cho dân.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng và vợ là chị Phan Thị Trà Giang thuộc Công an quận Hải Châu, khi thực hiện nhiệm vụ, cả 2 vợ chồng tiếp xúc gần với ca dương tính nên phải đi cách ly. Trong 2 tuần cách ly, anh chị đành gửi đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc. Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng cho biết, 2 tuần qua, vợ chồng rất nhớ con, giờ chỉ mong có kết quả xét nghiệm âm tính để trở lại với nhiệm vụ.

"Bản thân 2 vợ chồng cũng chấp hành nội quy phòng dịch cũng như nội quy của trung tâm huấn luyện. Chúng tôi mong kết quả xét nghiệm âm tính để về phục vụ công tác tại đơn, sớm về với gia đình"- Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng cho biết.

Từ ngày 31/7 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở các điểm nóng về dịch bệnh Covid-19. Đó là tại 8 chốt kiểm soát ra vào thành phố; hơn 30 chốt phong tỏa như các bệnh viện, khu dân cư, chợ… Bên cạnh đó, lực lượng công an luôn có mặt tại 25 điểm cách ly tập trung để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực cách ly. 2 cán bộ, chiến sĩ Công an đã dương tính với SARS-CoV-2 khi thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, toàn lực lượng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, sẵn sàng vì mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng thăm Công an thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an.

"Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng Công an Đà Nẵng với tinh thần, ý chí, trách nhiệm sẽ phối hợp với các ngành các cấp để ra tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, dập tắt dịch với thời gian sớm nhất để ổn định đời sống cho nhân dân"- Đại tá Trần Phòng cho biết.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều cam go và khó khăn còn ở phía trước. Thế nhưng, vì sự bình yên của nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an luôn hết lòng, hết sức cùng thành phố đẩy lùi đại dịch./.