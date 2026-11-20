Sáng 20/11, trên đường đi học về, nữ sinh Mai Bảo Anh Thư (sinh năm 2017), học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Vân Tụ 1, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nhặt được một chiếc ví màu nâu. Kiểm tra bên trong, em phát hiện có số tiền hơn 15 triệu đồng.

Em Mai Anh Thư trao trả đầy đủ số tiền và tài sản nhặt được cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Vân Tụ. (Ảnh: Công an xã Vân Tụ).

Không do dự, Anh Thư đã mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Vân Tụ, nhờ lực lượng công an xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.

Cũng trong thời điểm này, bà Thái Thị Năm (sinh năm 1967), trú tại xóm Liên Trì, xã Vân Tụ, đến Công an xã trình báo về việc đánh rơi tài sản. Tiếp nhận thông tin, Công an xã tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin do hai bên cung cấp và xác định chiếc ví cùng toàn bộ số tiền bên trong là tài sản của bà Năm.

Dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã, em Anh Thư đã trực tiếp trao trả đầy đủ số tiền và tài sản nhặt được cho bà Năm. Nhận lại tài sản, bà Năm vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn em Mai Bảo Anh Thư cùng lực lượng Công an xã.

Công an xã Vân Tụ biểu dương, ghi nhận hành động đẹp của em Mai Bảo Anh Thư. Dù tuổi còn nhỏ, em đã thể hiện đức tính trung thực, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Hành động này cũng là tấm gương đẹp để các bạn học sinh noi theo.

Diễn ra đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, việc làm ý nghĩa của nữ sinh lớp 4 càng góp thêm một câu chuyện đẹp về lòng trung thực, sự tử tế và những giá trị cần được vun đắp trong giáo dục thế hệ trẻ.