Nữ thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 tiết lộ bí quyết học để chinh phục 29,75 điểm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hội đồng thi Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi có 6 thủ khoa toàn quốc, trong đó có 4 thủ khoa là học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn thành phố và 2 thủ khoa là thí sinh tự do. Nổi bật trong số đó là Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, khi trở thành 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) với tổng điểm 29,75.

Đằng sau thành tích gần như tuyệt đối ấy không chỉ là những tháng ngày ôn luyện miệt mài, mà còn là một phương pháp học tập rất riêng: luôn đào sâu bản chất của kiến thức, liên tục đặt câu hỏi "vì sao" thay vì ghi nhớ một cách máy móc.

Nữ thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 Hoàng Hương Giang

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Hương Giang cho biết, giây phút biết mình trở thành thủ khoa toàn quốc là một kỷ niệm đặc biệt mà em sẽ còn nhớ rất lâu: "Lúc mới biết điểm, cảm xúc lớn nhất của em là vui mừng và biết ơn. Em vui vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp, nhưng đồng thời cũng rất biết ơn gia đình, thầy cô và những người đã luôn đồng hành, động viên em trong suốt chặng đường vừa qua".

Điều thú vị là Hương Giang không bất ngờ với số điểm mình đạt được, bởi sau khi hoàn thành bài thi, em đã tự đánh giá khá sát kết quả. Tuy nhiên, việc trở thành thủ khoa toàn quốc lại nằm ngoài dự đoán: "Em không ngạc nhiên về số điểm vì sau khi đối chiếu đáp án, em cũng ước lượng được kết quả của mình. Nhưng em thật sự khá bất ngờ khi biết đây lại là mức điểm cao nhất. Trước đó em vẫn nghĩ sẽ có nhiều bạn đạt điểm cao hơn mình".

Hiểu tận gốc rễ để chinh phục điểm số

Khi được hỏi đâu là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành tích này, nữ sinh không nhắc đến số giờ học hay những phương pháp luyện đề đặc biệt, mà nhấn mạnh đến cách tiếp cận kiến thức. Theo Giang, thành công đến từ nhiều yếu tố, nhưng điều quan trọng nhất là cách con tiếp cận việc học. Em không muốn học thuộc công thức hay học thuộc lời giải. Điều Giang luôn cố gắng là tìm hiểu thật sâu bản chất của vấn đề, hiểu vì sao công thức đó đúng, vì sao phải giải theo cách đó. Khi mình hiểu được tận gốc rễ thì việc ghi nhớ sẽ rất tự nhiên và lúc làm bài cũng có thể linh hoạt vận dụng chứ không phụ thuộc vào khuôn mẫu".

Theo Hương Giang, việc học đối với em không đơn thuần là ghi nhớ để làm bài kiểm tra mà là một quá trình khám phá. "Em có thói quen đặt câu hỏi gần như với mọi điều mình học. Mỗi khi đọc một định nghĩa hay một kết luận trong sách, em đều tự hỏi tại sao lại như vậy, liệu có cách giải thích nào rõ ràng hơn không. Có lẽ đó là điều khác biệt lớn nhất trong cách học của em. Em thích tìm hiểu và luôn muốn mọi thứ phải thật sự sáng tỏ".

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Hội đồng thi Hà Nội có 6 thủ khoa toàn quốc; trong đó có 4 thủ khoa là học sinh đang học tại các trường tại Hà Nội và 2 thủ khoa là thí sinh tự do (Ảnh minh họa)

Không tự ép bản thân vào một thời khóa biểu cứng nhắc, Hương Giang lựa chọn cách học phù hợp với trạng thái của chính mình.

"Trong phần lớn thời gian ôn tập, em học khá linh hoạt. Khi đầu óc còn đủ tỉnh táo thì em sẽ học những kiến thức mới hoặc giải các bài khó. Nếu cảm thấy đã quá tải và không thể tiếp thu thêm thì em sẽ nghỉ chứ không cố ngồi học tiếp. Tuy nhiên, đến giai đoạn nước rút, em bắt đầu luyện đề đúng khung giờ thi thật, bấm thời gian như thi chính thức để cơ thể quen với nhịp sinh học và giữ được tâm lý ổn định khi bước vào kỳ thi", Giang chia sẻ.

Theo nữ sinh, phương pháp này giúp em không chỉ rèn kỹ năng làm bài mà còn giảm đáng kể áp lực trong phòng thi.

Nhắc đến thành công của mình, Hương Giang nhiều lần khẳng định vai trò không thể thay thế của gia đình và thầy cô: "Em nghĩ nếu không có gia đình và thầy cô thì chắc chắn em không thể đạt được kết quả như hôm nay. Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần, lắng nghe những lúc em áp lực, động viên để em giữ được tâm lý thoải mái nhất. Còn các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp em hình thành cách tư duy bài bản, hệ thống. Em rất biết ơn vì đã được học với những người thầy, người cô tận tâm và giỏi chuyên môn".

Sau thành tích tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hương Giang dự định theo học ngành Khoa học Máy tính với mong muốn theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đó là lĩnh vực mà em rất yêu thích và muốn theo đuổi lâu dài. Hiện nữ sinh đang cân nhắc giữa hai lựa chọn là Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KAIST với học bổng toàn phần và Trường Đại học VinUniversity, nơi em nhận được học bổng 95%.

Khép lại cuộc trò chuyện, cô thủ khoa gửi tới các sĩ tử khóa sau một lời nhắn không nói về mẹo làm bài hay công thức đạt điểm cao mà nhấn mạnh đến yếu tố tâm lý.

"Em nghĩ điều quan trọng nhất là các bạn đừng sợ hãi. Nhiều khi mình còn chưa bắt đầu nhưng đã tự nghĩ rằng mình không làm được, chính suy nghĩ đó đã vô hình tạo ra một bức tường ngăn mình tiến về phía trước. Nếu dám thử, dám bắt đầu và kiên trì với mục tiêu của mình thì các bạn đã có cơ hội tiến rất gần đến thành công rồi".

Thông điệp giản dị ấy cũng phần nào phản ánh chính hành trình của Hoàng Hương Giang - một nữ sinh không chọn cách học thuộc lòng để chinh phục điểm số, mà kiên trì đi tìm bản chất của tri thức. Có lẽ, chính tư duy ấy mới là "đáp án" quan trọng nhất phía sau danh hiệu thủ khoa toàn quốc.