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Nước lũ dâng cao, một số trường học ở Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học

Thứ Tư, 16:39, 11/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua tại Đắk Lắk khiến nước trên nhiều sông, suối ở phía Đông của tỉnh dâng cao, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực miền núi. Để đảm bảo an toàn, một số trường học tại các xã Tuy An Tây và Đồng Xuân đã cho học sinh nghỉ học.

Ngày 11/11, mưa lớn tại phía Đông của tỉnh Đắk Lắk khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học ở khu vực trũng thấp thuộc xã Tuy An Tây. Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền địa phương đã yêu cầu Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường Mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

nuoc lu dang cao, mot so truong hoc o Dak lak cho hoc sinh nghi hoc hinh anh 1
Nước ngập tại Trường Mầm non Tuy An Tây, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk

Tại xã Đồng Xuân, mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương đang lên, khiến nhiều khu vực trũng thấp có nguy cơ bị ngập. Địa phương đã cho học sinh của 2 trường trên địa bàn nghỉ học, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để xem xét cho học sinh tại các điểm trường khác nghỉ học khi cần thiết. Lực lượng chức năng được bố trí tại những vị trí xung yếu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lên. Trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, mực nước lũ có khả năng dao động ở mức báo động 1-2.

nuoc lu dang cao, mot so truong hoc o Dak lak cho hoc sinh nghi hoc hinh anh 2
Nước ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống người dân ở phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập lụt cục bộ ở các vùng trũng thấp ven sông, suối thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và các phường Đông Hòa, Phú Yên. Lũ và ngập lụt có thể gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, thủy lợi và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân.

Chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đặc biệt là các ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ để đảm bảo an toàn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

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Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở Đắk Lắk

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong chiều ngày 9 và 10/11 khiến nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra ngập lụt cục bộ, nước dâng tại các cầu, ngầm tràn và khu dân cư. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, cảnh báo người dân chủ động bảo đảm an toàn.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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