Nước lũ dâng cao trong đêm, cầu tạm ở Tuyên Quang bị ảnh hưởng

Chiều 6/11, ông Lò Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Khuôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang cho biết, mưa lớn kéo dài trong đêm 5/11 khiến nước lũ dâng cao, ảnh hưởng đến một số tuyến giao thông trên địa bàn, trong đó có cầu tạm trên đường 178.

Theo lãnh đạo UBND xã Khuôn Lùng, đến chiều cùng ngày, ô tô vẫn chưa được phép lưu thông qua cây cầu này. Xe máy đã có thể di chuyển tạm thời, song việc đi lại qua khu vực vẫn được khuyến cáo thận trọng.

Chính quyền địa phương chưa quyết định thời điểm cho phép ô tô qua cầu trở lại. Sau khi nước lũ rút hoàn toàn, các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra kết cấu, đánh giá mức độ an toàn trước khi đưa ra phương án lưu thông.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, gây ảnh hưởng đến một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Khuôn Lùng. (Ảnh: UBND xã Khuôn Lùng)

Thông tin về hiện trạng công trình, lãnh đạo UBND xã Khuôn Lùng cho biết, dòng nước chảy mạnh đã ảnh hưởng đến phần rọ đá của cầu tạm. Đây là công trình được sử dụng để bảo đảm việc đi lại của người dân trong thời gian cầu chính được thi công gần đó.

Trước tình hình trên, UBND xã Khuôn Lùng đã phát đi cảnh báo, đề nghị người dân, đặc biệt là những hộ sinh sống và thường xuyên di chuyển trên tuyến đường 178, không qua cầu tạm khi điều kiện an toàn chưa được bảo đảm.

Địa phương khuyến cáo người dân lựa chọn hướng đi khác, không cố tình di chuyển qua cầu khi nước lũ còn diễn biến phức tạp. Các gia đình cần nhắc nhở trẻ em tránh xa khu vực cầu tạm, những nơi có nguy cơ sạt lở hoặc dòng nước chảy xiết.

Khu vực cầu tạm trên tuyến đường 178, xã Khuôn Lùng. (Ảnh: UBND xã Khuôn Lùng).

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Khuôn Lùng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng theo dõi tình hình mưa lũ, tăng cường cảnh báo, hướng dẫn và kiểm soát người, phương tiện qua lại.

Trước đó, ngày 4/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công văn số 60/BCĐ-BNNMT, đề nghị 26 tỉnh, thành phố chủ động triển khai phương án ứng phó với các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tiếp theo, trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

Theo dự báo, khoảng ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Thời tiết chuyển lạnh, khu vực vùng núi có nơi rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 13 độ C. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông 2026-2027.

Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương chủ động phương án bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế nguy cơ ngộ độc khí do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Đồng thời, cần có biện pháp bảo vệ vật nuôi, hoạt động sản xuất nông nghiệp, tăng cường hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai và duy trì chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.