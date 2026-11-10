Nước lũ rút tại Nông Cống (Thanh Hóa), khoảng 700 hộ dân vẫn bị ngập

Theo thông tin từ UBND xã Nông Cống, tính đến tối 9/11, toàn xã có khoảng 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt. Đến sáng 10/11, nước đã rút đáng kể, số hộ còn bị ngập giảm xuống còn khoảng 700 hộ.

Nước lũ rút dần tại xã Nông Cống, nhưng khoảng 700 hộ dân vẫn bị ngập tính đến sáng 10/11. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Yên dâng cao, vượt báo động III gần 1m, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã.

Số liệu từ Trạm Thủy văn Chuối cho thấy, tổng lượng mưa đo được từ ngày 8/11 đến 13h ngày 9/11 đạt 315mm. Đến 15h cùng ngày, mực nước sông Yên lên mức 4,43m, vượt báo động III tới 0,93m và cao hơn đỉnh lũ dự báo trước đó.

Theo thống kê nhanh đến 19h ngày 9/11, toàn xã có khoảng 1.500 hộ dân tại 12/19 thôn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ứng phó, hỗ trợ di dời các hộ dân có nhà bị ngập sâu đến nơi an toàn. Tại thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở và giao thông.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, UBND xã Nông Cống tiếp tục chỉ đạo kiểm tra hệ thống đê điều, cống dưới đê và các công trình thủy lợi; đồng thời khơi thông dòng chảy, xử lý những điểm ách tắc nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước.

Các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng được yêu cầu chủ động phương án bảo vệ người, tài sản và trang thiết bị trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một số khu vực tại xã Nông Cống vẫn ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: Thanh Tùng

Trong thời điểm nước sông Yên dâng cao vào chiều tối 9/11, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Đáng chú ý, tại khu vực cầu Chuối, nằm ở trung tâm xã, một số người dân đưa ô tô lên cầu để tránh ngập, đề phòng nước lũ tiếp tục dâng cao trong đêm.

Đồ đạc trong nhà được kê cao, thuyền túc trực ngoài sân, sẵn sàng phục vụ việc đi lại khi nước lũ chưa rút hết.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai biện pháp ứng phó với mưa lớn trong những ngày tới; chủ động phòng ngừa nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Nhiều khu dân cư vẫn chìm trong nước, thuyền trở thành phương tiện đi lại của người dân vùng ngập lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai phương án ứng phó với tinh thần không để bị động, bất ngờ, trong đó đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Các địa phương phải rà soát, kiểm tra những khu dân cư nằm trong khu vực nguy hiểm, đặc biệt là khu vực ven sông, suối, nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, chính quyền cần bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu cầu thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa dòng nước lũ, người dân phải dò dẫm từng bước để di chuyển qua khu vực ngập. Ảnh: Hoàng Dương

Mặc dù nước lũ tại xã Nông Cống đã bắt đầu rút, khoảng 700 hộ dân vẫn đang chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khắc phục và chủ động phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra.