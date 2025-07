“Nước mắt khô” của cậu học trò "không dám ước mơ"

Khi chúng tôi trở lại, mang theo chút hơi ấm từ tình thương của độc giả VOV, là 5 triệu đồng để hỗ trợ cho hoàn cảnh Lê Hữu Do - cậu học trò ngày ngày xách cặn nuôi heo đã được đề cập trong bài viết: “Hành trình “không dám ước mơ” của cậu học trò nghèo”.

Số tiền bạn đọc hỗ trợ đã được VOV trao tận tay em Lê Hữu Do

Hình ảnh cậu bé gầy gò, non nớt đang cặm cụi phân loại ve chai, quét dọn trước nhà lại khiến người đến tủi lòng. Hỏi đến cha mẹ, Do cúi gằm mặt, lặng thinh như muốn tránh đi sự phũ phàng. Người chị gái Lê Hồng Duyên, với gương mặt đượm buồn, ngắn gọn: "Đang nằm viện". Sự trở về của người chị đã lập gia đình ở xa là để trông nom nhà cửa cùng Do.

Chúng tôi rất bất ngờ nhưng không đến từ câu trả lời cộc lốc của những con người đang chìm trong tủi khổ, mà đến từ sự nghiệt ngã của số phận. Ông Lê Thành Tâm (73 tuổi, cha của Do), vốn đã mang trong mình rất nhiều bệnh tật, nằm viện triền miên. Cũng vì thế, trên hành trình đến trường, Do ngày ngày xách cặn cho heo, lượm ve chai nuôi cha mẹ và “không dám ước mơ”.

Do vẫn đang ngày ngày đi lấy cặn nuôi heo và lượm ve chai để lo cho cha mẹ già

Nhưng đúng là số phận... sau nửa tháng điều trị tại bệnh viện, vừa về nhà ông Tâm lại gặp tai nạn. Trên đường đi lấy giấy xuất viện từ Bệnh viện Năm Căn cách nhà chỉ khoảng 1km về, ông cố tránh một cháu bé bất ngờ lao ra đường, đã ngã xe, chấn thương nặng và phải thay khớp háng.

Chi phí cho ca mổ lớn, gia đình được bảo hiểm chi trả một phần nhưng vẫn mang món nợ viện phí 40 triệu, chưa kể thuốc thang. Điều này như một tảng đá đè nặng lên đôi vai của những con người vốn đã kiệt quệ.

Hiện tại, vợ chồng ông Tâm đang thuê một căn trọ nhỏ gần Bệnh viện Y học cổ truyền Cà Mau để tiện cho việc chờ cắt chỉ và tập vật lý trị liệu. Bà Mai Kim Chi, vợ ông Tâm, với khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn của cuộc đời lam lũ, buồn bã nói: "Thuê xe đi lên xuống tốn kém nhiều, ở trọ tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó". Lời nói đó, thể hiện cho hoàn cảnh một gia đình “đã nghèo còn gặp cái eo”.

Vợ chồng bà Chi đang ở nhà trọ để chờ vào viện tiếp tục điều trị

Về phần Lê Hữu Do, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn nhưng em vẫn chắc chắn, mình sẽ tiếp tục học lớp 12. Nhưng khi được hỏi về số tiền vay mượn cho ca mổ của cha, cậu học trò "không dám ước mơ" chỉ cúi gằm mặt và cũng không trả lời. Ánh mắt em có phần ngây ngô nhưng dường như chứa đựng nỗi đau đáu của một người phải gánh quá nặng “gánh cơm áo” cho gia đình.