Nước sạch bốc mùi: Lượng Clo tồn dư nguy hiểm cho sức khỏe ra sao?

Nước sạch sông Đà có mùi do hàm lượng Clo cao



Sau gần 1 tuần “im tiếng”, ngày 14/10, Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) mới thừa nhận nước có váng dầu và châm tăng hóa chất (Clo) trong nước sản xuất. Lãnh đạo Công ty nước sông Đà thừa nhận có váng dầu thải ở nguồn nước nhưng chất lượng nước của nhà máy vẫn "đảm bảo tiêu chuẩn" và "không có độc tố".?!

Lãnh đạo Công ty nước sông Đà thừa nhận có váng dầu thải ở nguồn nước nhưng chất lượng nước của nhà máy vẫn "đảm bảo tiêu chuẩn" và "không có độc tố".?! Ảnh TP.

Hàng chục nghìn hộ dân tại địa bàn các quận, huyện như: Hoài Đức, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm…phải sử dụng nước sinh hoạt có mùi lạ vô cùng lo lắng, bất an khi nước sinh hoạt bốc mùi clo nồng nặc, khó chịu, trong khi chưa có lý giải từ cơ quan chức năng là nước ấy có độc hay không độc, có sử dụng được hay không?

Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) mới thừa nhận nước có váng dầu và châm tăng hóa chất (clo) trong nước sản xuất.

Theo chuyên gia ngành nước khuyến cáo, việc sử dụng Clo trong công nghệ xử lý của các nhà máy nước nhằm mục đích tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng trong nước. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý nước hàm lượng Clo này tồn dư một lượng quá lớn và không được xử lý hết, gây ra những ảnh hưởng nhất định cho người sử dụng.

Theo các nghiên cứu khoa học, dư lượng clo trong nước là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số bệnh như hen suyễn, rối loạn chức năng gan, nguy hiểm hơn là làm suy yếu khả năng miễn dịch.

Dư lượng Clo trong nước nguy hiểm ra sao?

Clo vốn là một loại hóa chất khử trùng sử dụng trong hệ thống cấp nước ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không thể phủ nhận những lợi ích mà clo này mang lại. Sử dụng Clo khử trùng vừa tiết kiệm chi phí, vừa hiệu quả. Khi để lại một lượng Clo dư sau khi khử trùng sẽ giúp ngăn ngừa sự tái nhiễm của vi khuẩn trong quá trình phân phối, vận chuyển và trữ nước tại nhà.

Nếu dư lượng Clo trong nước cao, vượt quá 0,5mg/l sẽ gây ra tác hại cho sức khỏe con người.

Các nhà cung cấp nước công cộng thường khử trùng nước bằng Clo để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Mức clo tự do thường có trong nước uống từ hệ thống nước công cộng là 0,2 - 2,0 phần triệu (ppm, part per million), mặc dù ở một số nơi có thể lên tới 5,0 ppm. Mùi do bổ sung clo thường biến mất nếu nước tiếp xúc với không khí trong vài phút.

Hiện tượng nước sạch sông Đà có mùi lạ xuất hiện từ ngày 10/10 ở nhiều quận ở Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm... Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra liên ngành đi lấy mẫu nước ở một số điểm của công ty nước sạch sông Đà vào ngày 11/10 và dự kiến công bố sau 7 ngày lấy mẫu. Tuy nhiên, nước tại các khu dân cư có mùi lạ không được lấy mẫu để kiểm tra. Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông Đà đang cung cấp khoảng 300.000 m3 nước/ngày đêm cho toàn bộ khu vực Tây Nam Hà Nội gồm các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông và một số quận nội thành cùng một số khu vực khác thuộc hệ thống cấp nước chuỗi đô thị "Sơn Tây - Hòa Lạc- Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông"

“Nếu bạn ngửi sẽ thấy nước có mùi Clo là do nồng độ Clo trong nước cao hơn nhiều so mới mức cho phép”.

Khi sử dụng để xử lý nước, dưới môi trường áp suất cao và làm lạnh, Clo sẽ được chuyển hóa ở dạng lỏng mới đưa vào nước làm chất diệt khuẩn. Clo dạng lỏng có thể kết hợp với các hợp chất hữu cơ, các phụ phẩm diệt khuẩn mà những phụ phẩm này lại độc hại gấp nghìn lần so với Clo.

Tuy nhiên, nếu dư lượng Clo trong nước cao, vượt quá 0,5mg/l sẽ gây ra tác hại cho sức khỏe con người. Chloroform và Trihalomethanes là hai phụ phẩm chính được sinh ra do tương tác giữa clo với các hơp chất hữu cơ khác trong nước. Tạp chí Occupational and Environmental Medicine (Hoa Kỳ) cho biết đây là những hợp chất thuộc nhóm các chất gây ung thư nhóm B và có khả năng gây dị tật với trẻ sơ sinh, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hô hấp…

Khi người dân ngửi mùi Clo trong phòng kín quá lâu sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Dấu hiệu là ho, khó thở, ngoài ra vì clo có tính oxy hóa mạnh nên có khả năng gây tràn dịch màng phổi, sưng tấy các tế bào hồng cầu, thậm chí có thể gián tiếp tạo ra bệnh ung thư.

Người dân có thể tự xử lý Clo dư trong nước hay không?

Chuyên gia khẳng định người dân có thể sử dụng cột than hoạt tính để khử Clo trước khi dùng tuy nhiên đây là biện pháp rất đắt đỏ, rất ít người ứng dụng được.

Người dân có thể kiện Công ty nước sạch sông Đà?

Cách đơn giản để xử lý nguồn nước nhiễm Clo là sử dụng các sản phẩm máy lọc nước. Trong quy mô gia đình, máy lọc nước được sử dụng vô cùng phổ biến.

Với chi phí phù hợp, chỉ khoảng trên dưới 3 triệu đồng là người sử dụng hoàn toàn yên tâm lựa chọn cho mình sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn nguồn nước sinh hoạt hàng ngày.

Người dân có thể kiện Công ty nước sạch sông Đà?

Sau sự việc nước có “mùi lạ” và Công ty nước sạch Sông Đà đã lên tiếng thừa nhận, nhiều người và giới luật sư cho rằng, người dân bị ảnh hưởng hoàn toàn có thể khởi kiện đơn vị cung cấp nước ra tòa vì tội “Lừa dối khách hàng”.

Người mẹ trẻ một tay đẩy xe cho con, một tay xách can nước 20 lít ở chung cư Linh Đàm. Ảnh GT.

“Đáng lẽ thì khi phát hiện nước đầu nguồn bị nhiễm dầu thải Công ty nước sạch Sông Đà phải cắt nước ngay, thông báo với cơ quan chức năng và người dân để họ nắm được thông tin. Nhưng đằng này họ lại xử lý bằng cách tự tăng thêm lượng Clo vào nước rồi bán cho người dân. Làm ăn vô trách nhiệm”, một người dân nói.

Các chuyên gia môi trường cho biết, tồn dư clo trong nước là chất độc, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của con người. Hàm lượng Clo cho vào nước được kiểm soát trong khoảng 03-0,5mg/lit.

“Cả một công ty nước lớn như vậy chả lẽ không biết điều này hay họ cố tình bưng bít thông tin. Một công ty làn ăn như thế thì có đáng bị khởi tố không?”, chị Huyền Anh, ở chung cư HH2A Linh Đàm bức xúc lên tiếng.

Cũng theo các chuyên gia, Công ty nước Sông Đà đã vi phạm luật môi trường. Và người dân hoàn toàn có thể khởi kiện đơn vị này. Bởi ngay trong hợp đồng mua bán nước sạch cũng đã nêu rõ: Nước cung cấp cho dân phải là nước không mùi, không vị. Nguồn nước được coi là an ninh quốc gia đặc biệt, tính mạng của bao con người, không thể có chuyện tắc trách như thế được./.

Tổng giám đốc nước sạch sông Đà: “Nước có mùi do hàm lượng Clo cao” Lãnh đạo Công ty nước sông Đà thừa nhận có váng dầu thải ở nguồn nước nhưng chất lượng nước của nhà máy vẫn "đảm bảo tiêu chuẩn" và "không có độc tố". Chiều 14/10, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng giám đốc Công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã trả lời báo chí về chất lượng nước sạch do công ty cung cấp cho một số quận nội thành Hà Nội trong 5 ngày qua. - Việc đổ trộm chất thải ở đầu nguồn cấp nước cho nhà máy nước sạch sông Đà được phát hiện khi nào, thưa ông? - Ngày 9/10, bộ phận vớt rong rêu phát hiện vết dầu loang trên hồ. Công ty đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên và thuê cả người bên ngoài làm vệ sinh. Chúng tôi dùng phao chuyên dụng quây cách ly không cho dầu lan vào khu bể ngăn lấy nước và vớt toàn bộ dầu loang. Sự việc cũng được báo cho chính quyền địa phương và Công an tỉnh Hoà Bình. Ngày 11/10, đoàn thanh tra liên ngành của Sở Xây dựng và Y tế Hà Nội lên làm việc kiểm tra. Sau sự cố, nhà máy vẫn tiếp tục vận hành bình thường và kết quả xét nghiệm nước sau sản xuất do công ty kiểm tra đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng giám đốc công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà. Ảnh: VH. - Căn cứ vào đâu ông khẳng định dầu thải không lọt vào nước sản xuất của nhà máy?

- Khẳng định 100% không lọt thì không dám nhưng kết quả kiểm nghiệm chất lượng hàng ngày của nhà máy thì vẫn đạt chất lượng. - Ông nói chất lượng nước đảm bảo nhưng hàng trăm nghìn hộ dân vẫn phản ánh nước có mùi khó chịu, không thể sử dụng được. Công ty giải thích thế nào? - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế, dư lượng Clo trong nước có hàm lượng cho phép từ 0,3 đến 0,5 mg/lít nhưng tiêu chuẩn mới là từ 0,2 - 1,0 mg/lít. Khi xử lý nước có dầu loang công ty cũng cho nâng hàm lượng Clo nên có thể người dân, nhất là những người mẫn cảm thấy có mùi khó chịu. Công ty nghĩ đó là mùi Clo nhưng vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Nhà máy vẫn hoạt động bình thường, mời báo đài kiểm tra mẫu nước nhà máy đang sản xuất xem có đúng mùi như nước người dân đang sử dụng hay không. - Ngoài mùi Clo, người dân còn ngửi thấy mùi như dầu cháy? - Thực ra mùi thì chỉ là cảm nhận. Công ty cho rằng đó là mùi Clo hay còn mùi gì nữa thì nên đợi kết quả của cơ quan y tế. Tôi khẳng định kết quả tự kiểm tra của công ty là nước đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đây là số liệu chứng minh, không phải muốn nói thế nào cũng được. Còn nước có mùi do lượng Clo cao, ngoài ra công ty chúng tôi khẳng định không có chất độc gì trong nước. - Công ty phát hiện nước nguồn có dầu thải từ ngày 9/10, vì sao những ngày sau đó các đơn vị kinh doanh nước và người dân không nhận được khuyến cáo gì? - Công ty không bưng bít thông tin. Ngay khi phát hiện vết dầu loang, công ty đã thông báo đến chính quyền địa phương và Công an tỉnh Hòa Bình để kiểm tra. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với các khách hàng và gửi kết quả kiểm tra chất lượng nước do công ty tự kiểm tra cho họ. Chính tôi gửi kết quả kiểm tra qua mạng xã hội cho 1-2 khách hàng. Ngoài ra, dư luận cho rằng nước có mùi lạ là trách nhiệm của công ty, nếu chúng tôi lên tiếng sợ không khách quan nên chờ kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành thành phố./.

Nước sạch có mùi lạ, Hà Nội “không vội”, dân lo lắng, bất an VOV.VN -Sau cuộc kiểm tra chóng vánh của liên ngành xây dựng - y tế TP Hà Nội chiều ngày 12/10, nguyên nhân sự cố nước sạch bốc “mùi lạ” vẫn chưa được làm rõ.

Dân Hà Nội vẫn chưa hết hoang mang vì nước sạch có “mùi lạ“ VOV.VN -Để người dân đỡ hoang mang việc nước sạch có “mùi lạ”, cần nhanh chóng công bố nguyên nhân cho người dân biết, tránh như vụ cháy công ty Rạng Đông.