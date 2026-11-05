English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Năm, 09:58, 05/11/2026

Nút giao Cổ Linh ùn tắc từ sáng tới tối, người dân Hà Nội chật vật đi lại

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Tình trạng ùn tắc giao thông tiếp tục diễn ra tại khu vực nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều tối. Trong khi đó, một số đoạn tuyến Vành đai 2,5 dù đã thông xe kỹ thuật nhưng công trường vẫn ngổn ngang, mặt đường gồ ghề, thiếu đèn tín hiệu tại một số nút giao
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 1
Một năm qua, nút giao Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy - đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, trở thành nỗi ám ảnh với hàng nghìn người dân. Theo ghi nhận trong sáng 5/11 tại khu vực nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung, hàng loạt rào chắn bằng tôn được dựng lên để phục vụ công tác thi công hầm chui. Nhiều vị trí bị thu hẹp, tạo thành những đoạn đường uốn lượn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 2
Công trường hầm chui tại nút giao Cổ Linh khiến làn đường lên cầu Vĩnh Tuy, hướng về nội đô bị thu hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 3
Hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi Long Biên cũng ghi nhận lượng phương tiện đông đúc trong sáng sớm 5/11. 
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 4
Mọi hướng di chuyển lên cầu Vĩnh Tuy để vào trung tâm thành phố đều rơi vào tình trạng ùn ứ, người dân phải chờ đợi kéo dài. Là nhân viên văn phòng làm việc tại phường Hai Bà Trưng, mỗi ngày anh Nguyễn Minh Hoàng, 34 tuổi, trú tại Sài Đồng đều phải vượt khoảng 8 km từ nhà qua phố Hoàng Thế Thiên - Chu Huy Mân - cầu Vĩnh Tuy - vành đai 2 - Nguyễn Khoái - vành đai 1. Lộ trình bắt buộc phải qua nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy. Từ khi dự án hầm chui Cổ Linh khởi công, rào chắn phục vụ thi công được dựng lên, anh Hoàng mất hơn tiếng đi về mỗi lượt. Ngày nào anh cũng phải dậy từ 6h, sớm hơn trước kia 45 phút. Đường dẫn từ Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy chỉ dài hơn một km, nhưng có hôm phải nhích từng mét mất gần tiếng. Nhiều hôm có va chạm thì thời gian đi làm phải tăng gấp đôi, tức khoảng hai giờ. "Khổ nhất ngày trời mưa, đường trơn trượt, dải phân cách bị điều chỉnh liên tục khiến mọi người đi lại rất hỗn loạn", anh kể.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 5
Các phương tiện di chuyển chậm lên cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm thành phố sáng 5/11.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 6
Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra từ tháng 10/2025 khi Hà Nội triển khai dự án xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh với tổng mức đầu tư hơn 747 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Công trình được thiết kế theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi quốc lộ 5 với tổng chiều dài khoảng 600 m, trong đó phần hầm kín dài 100 m, hầm hở khoảng 260 m, còn lại là tường chắn và đường dẫn kết nối. Với quy mô mặt cắt ngang rộng hơn 27 m gồm 6 làn xe, dự án sau khi hoàn thành được kỳ vọng tạo nên hệ thống giao thông 3 tầng hiện đại, xóa sổ hoàn toàn điểm đen ùn tắc kết nối giữa quận Long Biên cũ - cửa ngõ phía đông, với trung tâm Thủ đô thông qua cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh chụp màn hình)
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 7
Không chỉ ùn ứ vào giờ cao điểm buổi sáng, tình trạng này còn kéo dài đến chiều tối. Phương tiện ken đặc trên cầu Vĩnh Tuy, hướng về nút giao Cổ Linh trong giờ cao điểm chiều tối 4/11.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 8
Theo ghi nhận trong hai ngày 4-5/11, trên công trường có rất ít công nhân, chủ yếu thi công phía đường Đàm Quang Trung. Một số vị trí đang được hoàn trả mặt bằng. Thời gian tới, việc thi công sẽ chủ yếu liên quan tới phần hầm. Để giải quyết điểm đen nút giao Cổ Linh, TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ hầm chui. Mục tiêu là tập trung hoàn thành các hạng mục kết cấu chính để kịp thông xe kỹ thuật trước Tết Đinh Mùi 2027 và hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2027, thay vì vào cuối năm 2027 như kế hoạch trước đó.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 9
Không chỉ ùn tắc tại khu vực nút giao Cổ Linh – cầu Vĩnh Tuy, tình trạng giao thông khó khăn còn diễn ra tại một số đoạn tuyến Vành đai 2,5 (Hà Nội). Sau khi được thông xe kỹ thuật, tuyến đường đã phục vụ lượng lớn phương tiện lưu thông trong khi nhiều hạng mục vẫn đang thi công dang dở. Công trường còn ngổn ngang, một số nút giao chưa có đèn tín hiệu, mặt đường gồ ghề, máy móc thi công nằm sát dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 10
Người đi xe máy phải vượt qua mặt đường gồ ghề, nhiều đất đá và vật liệu xây dựng tại khu vực giao với phố Khương Trung. 
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 11
Tại khu vực nút giao giữa phố Quan Nhân và phố Nhân Hòa, tình trạng vệ sinh môi trường cũng đáng lo ngại khi nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát xuất hiện, gây mất mỹ quan đô thị.
nut giao co linh un tac tu sang toi toi, nguoi dan ha noi chat vat di lai hinh anh 12
Dòng xe len qua máy xúc đang hoạt động trên công trường.

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, đến ngày 22/10, thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công, phân bố từ nội đô đến vành đai, đường dẫn cầu và trục giao thông cửa ngõ. Tại dự án Cổ Linh, có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh, phục vụ thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến duy trì rào chắn đến ngày 30/4/2027.

TP Hà Nội cũng dự kiến xây dựng tuyến đường trên cao dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh. Dự án dài 1,72 km, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, điểm đầu tại ngã tư Đàm Quang Trung, khu vực ngõ 206 đường Cổ Linh, đi qua ngã tư Thạch Bàn và kết nối với nút giao vành đai 3 - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trong khi chờ các dự án hoàn thành, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội hôm 24/10 khuyến cáo người dân theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Hạ Thương/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween

GIẢI TRÍ

Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween

PV/VOV.VN
Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween

GIẢI TRÍ

Sao Việt 29-10: Sơn Tùng thả ảnh cực cuốn, Soobin rủ fan đón Halloween
Toàn cảnh chuyến thăm EU, Đan Mạch và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

CHÍNH TRỊ

Toàn cảnh chuyến thăm EU, Đan Mạch và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Dấu ấn chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

CHÍNH TRỊ

Dấu ấn chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân
Sao Việt 30-10: Ninh Dương Lan Ngọc than đuối, Jennifer Phạm gây chú ý

GIẢI TRÍ

Sao Việt 30-10: Ninh Dương Lan Ngọc than đuối, Jennifer Phạm gây chú ý
Thị trường Halloween năm nay sức mua chạm đáy dù giá không tăng

THỊ TRƯỜNG

Thị trường Halloween năm nay sức mua chạm đáy dù giá không tăng