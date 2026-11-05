Nút giao Cổ Linh ùn tắc từ sáng tới tối, người dân Hà Nội chật vật đi lại

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, đến ngày 22/10, thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công, phân bố từ nội đô đến vành đai, đường dẫn cầu và trục giao thông cửa ngõ. Tại dự án Cổ Linh, có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh, phục vụ thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến duy trì rào chắn đến ngày 30/4/2027.

TP Hà Nội cũng dự kiến xây dựng tuyến đường trên cao dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh. Dự án dài 1,72 km, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, điểm đầu tại ngã tư Đàm Quang Trung, khu vực ngõ 206 đường Cổ Linh, đi qua ngã tư Thạch Bàn và kết nối với nút giao vành đai 3 - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trong khi chờ các dự án hoàn thành, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội hôm 24/10 khuyến cáo người dân theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.