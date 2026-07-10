Ô tô dừng sát đường ray bị tàu hỏa tông vỡ nát ở Ngọc Hồi, Hà Nội

Khoảng 20h ngày 10/7, tại Km7+400 tuyến đường sắt đoạn nối giữa ga Giải Phóng và ga Văn Điển (TP Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và một ô tô con.

Hiện trường chiếc ô tô 4 chỗ bị tàu SE19 tông văng khỏi đường ray, hư hỏng nặng sau vụ va chạm tối 10/7 tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu SE19 đang lưu thông theo hướng qua đoạn đường sắt giữa ga Giáp Bát và ga Văn Điển thì va chạm với ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A-461.xx đang dừng sát khu vực đường ray.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, tài xế ô tô có ý định quay đầu xe gần khu vực đường sắt. Khi phát hiện tàu hỏa đang đến gần, người này đã rời khỏi xe để tránh nguy hiểm, khiến chiếc ô tô bị tàu tông trúng.

Xe 4 chỗ biển Hà Nội bị tàu hỏa đâm nát khi đang quay đầu sát đường tàu, tài xế kịp chạy thoát ra ngoài, tối 10/7.

Cú va chạm khiến ô tô bị hất văng khỏi khu vực đường ray, hư hỏng gần như hoàn toàn. Đoàn tàu phải tạm dừng hành trình để lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Đến khoảng 20h19 cùng ngày, sau khi bảo đảm các điều kiện an toàn, đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Tàu đâm trúng xe là SE19 đang trong hành trình vào Đà Nẵng. Đầu tàu bị hư hỏng nhẹ, sau khoảng 30 phút chờ khắc phục sự cố thì tiếp tục hành trình.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành quy định khi đi qua đường ngang, cầu chung đường sắt; dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt hoặc có hành vi gây mất an toàn giao thông đường sắt có thể bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức xử phạt có thể tăng lên từ 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Xe 4 chỗ biến dạng sau va chạm với tàu hỏa tối 10/7.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không dừng, đỗ, quay đầu hoặc lùi xe trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt. Khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo cũng như hướng dẫn của nhân viên gác chắn.

Trong mọi trường hợp, khi phát hiện tàu hỏa đang đến gần, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng đưa phương tiện ra khỏi khu vực đường sắt, tuyệt đối không cố băng qua hoặc dừng xe sát đường ray để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, vào đầu tháng 6, tàu hỏa SE19 đang trong hành trình Bắc - Nam va chạm với xe ben khi xe này từ quốc lộ 1 rẽ vào đường liên xã Nhị Khê, Hà Nội. Tài xế may mắn nhảy kịp ra ngoài.

Hồi tháng 2, tàu SE3 hành trình từ Hà Nội vào TP HCM tông trúng xe tải khi tài xế di chuyển qua đường ngang dù barie tự động hạ xuống. Tài xế xe tải tử vong. Sau tai nạn, ngành đường sắt và công an đã rào chắn nhiều lối đi tự mở.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.