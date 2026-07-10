English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ô tô dừng sát đường ray bị tàu hỏa tông vỡ nát ở Ngọc Hồi, Hà Nội

Thứ Sáu, 22:40, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một ô tô 4 chỗ dừng sát đường ray trên tuyến đường sắt đoạn giữa ga Giải Phóng và ga Văn Điển (Hà Nội) đã bị tàu SE19 tông trúng, hư hỏng gần như hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khoảng 20h ngày 10/7, tại Km7+400 tuyến đường sắt đoạn nối giữa ga Giải Phóng và ga Văn Điển (TP Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và một ô tô con.

O to dung sat duong ray bi tau hoa tong vo nat o ngoc hoi, ha noi hinh anh 1
Hiện trường chiếc ô tô 4 chỗ bị tàu SE19 tông văng khỏi đường ray, hư hỏng nặng sau vụ va chạm tối 10/7 tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu SE19 đang lưu thông theo hướng qua đoạn đường sắt giữa ga Giáp Bát và ga Văn Điển thì va chạm với ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A-461.xx đang dừng sát khu vực đường ray.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, tài xế ô tô có ý định quay đầu xe gần khu vực đường sắt. Khi phát hiện tàu hỏa đang đến gần, người này đã rời khỏi xe để tránh nguy hiểm, khiến chiếc ô tô bị tàu tông trúng.

O to dung sat duong ray bi tau hoa tong vo nat o ngoc hoi, ha noi hinh anh 2
Xe 4 chỗ biển Hà Nội bị tàu hỏa đâm nát khi đang quay đầu sát đường tàu, tài xế kịp chạy thoát ra ngoài, tối 10/7.

Cú va chạm khiến ô tô bị hất văng khỏi khu vực đường ray, hư hỏng gần như hoàn toàn. Đoàn tàu phải tạm dừng hành trình để lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Đến khoảng 20h19 cùng ngày, sau khi bảo đảm các điều kiện an toàn, đoàn tàu tiếp tục hành trình.

O to dung sat duong ray bi tau hoa tong vo nat o ngoc hoi, ha noi hinh anh 3
Tàu đâm trúng xe là SE19 đang trong hành trình vào Đà Nẵng. Đầu tàu bị hư hỏng nhẹ, sau khoảng 30 phút chờ khắc phục sự cố thì tiếp tục hành trình.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không chấp hành quy định khi đi qua đường ngang, cầu chung đường sắt; dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt hoặc có hành vi gây mất an toàn giao thông đường sắt có thể bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức xử phạt có thể tăng lên từ 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

O to dung sat duong ray bi tau hoa tong vo nat o ngoc hoi, ha noi hinh anh 4
Xe 4 chỗ biến dạng sau va chạm với tàu hỏa tối 10/7.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối không dừng, đỗ, quay đầu hoặc lùi xe trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt. Khi đi qua các điểm giao cắt với đường sắt, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo cũng như hướng dẫn của nhân viên gác chắn.

Trong mọi trường hợp, khi phát hiện tàu hỏa đang đến gần, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng đưa phương tiện ra khỏi khu vực đường sắt, tuyệt đối không cố băng qua hoặc dừng xe sát đường ray để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, vào đầu tháng 6, tàu hỏa SE19 đang trong hành trình Bắc - Nam va chạm với xe ben khi xe này từ quốc lộ 1 rẽ vào đường liên xã Nhị Khê, Hà Nội. Tài xế may mắn nhảy kịp ra ngoài.

Hồi tháng 2, tàu SE3 hành trình từ Hà Nội vào TP HCM tông trúng xe tải khi tài xế di chuyển qua đường ngang dù barie tự động hạ xuống. Tài xế xe tải tử vong. Sau tai nạn, ngành đường sắt và công an đã rào chắn nhiều lối đi tự mở.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu hỏa tông ô tô tải chở cát ở Hà Nội, 4 xe máy bị vùi lấp
Tàu hỏa tông ô tô tải chở cát ở Hà Nội, 4 xe máy bị vùi lấp

VOV.VN - Tàu SE19 va chạm với ô tô tải chở cát khi băng qua đường sắt tại huyện Thường Tín (Hà Nội) tối 7/6. Cú tông mạnh khiến đầu tàu hư hỏng, cát đổ vùi lấp 4 xe máy, rất may không có thương vong.

Tàu hỏa tông ô tô tải chở cát ở Hà Nội, 4 xe máy bị vùi lấp

Tàu hỏa tông ô tô tải chở cát ở Hà Nội, 4 xe máy bị vùi lấp

VOV.VN - Tàu SE19 va chạm với ô tô tải chở cát khi băng qua đường sắt tại huyện Thường Tín (Hà Nội) tối 7/6. Cú tông mạnh khiến đầu tàu hư hỏng, cát đổ vùi lấp 4 xe máy, rất may không có thương vong.

Cố vượt qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông tại Đại Xuyên, Hà Nội
Cố vượt qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông tại Đại Xuyên, Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 18h30 ngày 18/4, tại một đường ngang dân sinh qua đường tàu thuộc xã Đại Xuyên, Hà Nội, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khi ô tô con va chạm với tàu hỏa SE6/927, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Cố vượt qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông tại Đại Xuyên, Hà Nội

Cố vượt qua đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông tại Đại Xuyên, Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 18h30 ngày 18/4, tại một đường ngang dân sinh qua đường tàu thuộc xã Đại Xuyên, Hà Nội, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt khi ô tô con va chạm với tàu hỏa SE6/927, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tàu hỏa tông nát ô tô tải khiến 1 người nguy kịch
Tàu hỏa tông nát ô tô tải khiến 1 người nguy kịch

VOV.VN - Trong lúc băng qua đường ngang, ô tô tải chở cá bị tàu hỏa tông nát khiến 1 người nguy kịch. Vụ việc xảy ra ở Phú Xuyên, Hà Nội.

Tàu hỏa tông nát ô tô tải khiến 1 người nguy kịch

Tàu hỏa tông nát ô tô tải khiến 1 người nguy kịch

VOV.VN - Trong lúc băng qua đường ngang, ô tô tải chở cá bị tàu hỏa tông nát khiến 1 người nguy kịch. Vụ việc xảy ra ở Phú Xuyên, Hà Nội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục