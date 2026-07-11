Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Một ô tô 4 chỗ dừng sát đường ray trên tuyến đường sắt đoạn giữa ga Giải Phóng và ga Văn Điển (Hà Nội) đã bị tàu SE19 tông trúng, hư hỏng gần như hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_o-to-dung-sat-duong-ray-bi-tau-hoa-tong-vo-nat-o-ngoc-hoi-ha-noi.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Ô tô dừng sát đường ray bị tàu hỏa tông vỡ nát ở Ngọc Hồi, Hà Nội
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_o-to-dung-sat-duong-ray-bi-tau-hoa-tong-vo-nat-o-ngoc-hoi-ha-noi.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật