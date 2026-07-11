Ô tô dừng sát đường ray bị tàu hỏa tông vỡ nát ở Ngọc Hồi, Hà Nội

Tóm tắt

VOV.VN - Một ô tô 4 chỗ dừng sát đường ray trên tuyến đường sắt đoạn giữa ga Giải Phóng và ga Văn Điển (Hà Nội) đã bị tàu SE19 tông trúng, hư hỏng gần như hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.