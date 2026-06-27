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Ô tô mất lái lao xuống taluy âm khiến 3 người thương vong ở Sơn La

Thứ Bảy, 08:15, 27/06/2026
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VOV.VN - Một xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 37, đoạn qua xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La bất ngờ đâm vào dải phòng vệ rồi lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện đi không đúng phần đường, tài xế không làm chủ tay lái.

Vào khoảng 1h ngày 27/6, tại km 416+350 Quốc lộ 37, thuộc địa phận bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ do xe ô tô tải biển kiểm soát 19B-149.94 đi theo hướng xã Bắc Yên - Mai Sơn lao xuống taluy âm.

O to mat lai lao xuong taluy am khien 3 nguoi thuong vong o son la hinh anh 1
Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La tổ chức cứu nạn người bị tai nạn ngay trong đêm

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe lúc này có 3 người gồm: N.N.Q (sinh năm 1976) và N.N.H (sinh năm 2007); cùng trú tại thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và 1 người chưa xác định được danh tính. Hiện N.N.H bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Yên, 2 người còn lại tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Sơn La) và Công an xã Bắc Yên cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

O to mat lai lao xuong taluy am khien 3 nguoi thuong vong o son la hinh anh 2
Xe ô tô tải biển kiểm soát 19B-149.94 tại hiện trường

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do lái xe điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, đâm vào dải phòng vệ mềm bên trái đường và lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m so với mặt đường gây ra vụ tai nạn giao thông.

CTV Đinh Tùng, Cao Thiên/VOV-Tây Bắc
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