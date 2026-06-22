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Ô tô tải van bị chặn đường, đập phá sau tiếng còi xin vượt ở TP.HCM

Thứ Hai, 14:16, 22/06/2026
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Chỉ vì tiếng còi xin vượt ở TP.HCM, nhóm thanh niên đi xe máy đã chặn đầu ô tô tải van, hung hãn dùng mũ bảo hiểm đập vỡ nát kính xe rồi bỏ đi.

Ngày 22/6, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận tin báo của người dân và đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ một ô tô tải van bị nhóm người chặn đường, đập phá gây hư hỏng tài sản.

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô tải van đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm) thì bất ngờ bị nhóm khoảng 3 người, gồm cả nam và nữ, đi xe máy áp sát.

Theo nội dung clip, nhóm người này liên tục lớn tiếng, có lời lẽ thách thức tài xế. Trong lúc xảy ra cự cãi, một nam thanh niên đã dùng mũ bảo hiểm đập nhiều lần vào cửa kính xe, khiến kính vỡ hoàn toàn. Sau đó, cả nhóm lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội.

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Cửa kính của chiếc ô tô tải van vỡ nát hoàn toàn. Ảnh: NT

Theo trình bày của chủ ô tô tải van, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 22/6. Thời điểm này, xe đang lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thì gặp một nhóm người đi xe máy cùng chiều phía trước.

Do có nhu cầu vượt xe, tài xế đã bấm còi xin đường. Tuy nhiên, nhóm người đi xe máy không nhường đường. Khi đến khu vực gần giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Phan Văn Hớn, nhóm này bất ngờ chặn đầu xe, khiến tài xế không thể di chuyển, rồi xảy ra vụ việc đập phá như nội dung clip ghi lại.

Chủ xe cho biết trước đó giữa hai bên không xảy ra va chạm giao thông hay mâu thuẫn nào khác.

Sau khi sự việc xảy ra, tài xế đã đến Công an xã Bà Điểm trình báo và cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet
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