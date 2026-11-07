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Ông Nguyễn Quốc Việt làm Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Thứ Bảy, 08:51, 07/11/2026
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VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Chiều 6/11, ông Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

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Ông Lương Kim Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: HƠ JAN

Ông Lương Kim Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Trung ương và của tỉnh; bám sát chủ trương, định hướng của UBND tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trong đó, tập trung nghiên cứu quy hoạch lại Khu cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao vị thế khu cửa khẩu trong thời gian tới.

Dịp này, ông Lương Kim Sơn tặng hoa, ghi nhận những đóng góp của ông Hoàng Trung Thông trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi kiêm Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Ông Hoàng Trung Thông hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1975, quê xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi; có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật và Cao cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn; Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi được bổ nhiệm kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ong nguyen quoc viet lam truong ban quan ly cua khau quoc te bo y hinh anh 2
Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, kiêm Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HƠ JAN

Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có chức năng tham mưu, giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý, điều hành và phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu. Đơn vị điều phối hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa; phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, thực vật và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát người, phương tiện qua lại biên giới. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kiến nghị, vướng mắc của tổ chức, cá nhân, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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