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Ông Nguyễn Trung Cấp giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Thứ Sáu, 16:28, 06/11/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Trung Cấp giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 1/12, thời hạn 5 năm.

Ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đã trao quyết định bổ nhiệm BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, giữ chức Giám đốc Bệnh viện, kể từ ngày 1/12/2026.

Theo Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 1/12, thời hạn 5 năm.

Ong nguyen trung cap giu chuc giam doc benh vien benh nhiet doi trung uong hinh anh 1
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo bệnh viện. Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cũng chúc mừng TS.BS Phạm Ngọc Thạch đã hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị Giám đốc bệnh viện, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu và những đóng góp của hai cán bộ được bổ nhiệm đối với sự phát triển của đơn vị.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1994, hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2003 và bác sĩ chuyên khoa II năm 2019. Năm 2020, ông được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp.

Sau thời gian công tác tại Bệnh viện Nông nghiệp, tháng 8/2006, ông chuyển về Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (khi đó là Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia). Năm 2008, ông được bổ nhiệm Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, đến năm 2018 giữ chức Trưởng khoa Cấp cứu. Tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm Phó giám đốc bệnh viện.

Gần 20 năm công tác tại đây, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp có nhiều đóng góp trong hồi sức cấp cứu và điều trị người bệnh truyền nhiễm nặng, nguy kịch. Ông cùng đồng nghiệp tham gia phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương và oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), góp phần nâng cao năng lực điều trị các ca bệnh nặng.

Ông cũng trực tiếp tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, liên cầu lợn, sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi; hỗ trợ chuyên môn tại nhiều địa phương.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, ông là một trong những thầy thuốc trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại bệnh viện và hỗ trợ các địa phương có dịch bùng phát. Năm 2020, ông được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Ông hiện là Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam.

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Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ đã trao quyết định bổ nhiệm cho bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thu Hương giữ chức Phó giám đốc phụ trách kinh tế bệnh viện

Cùng với đó, theo Quyết định số 3288/QĐ-BYT, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc phụ trách kinh tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Bác sĩ Vũ Thị Thu Hương tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2002, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú năm 2006 và bác sĩ chuyên khoa II năm 2015. Tháng 9/2026, bà hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ. Trước đó, tháng 7/2026, bà được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp.

Từ năm 2007 đến 2014, bà công tác tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Giai đoạn 2014-2019, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú, Phó trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế.

Năm 2020, bà được bổ nhiệm Trưởng khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú cơ sở Giải Phóng. Đến năm 2022, bà giữ chức Trưởng khoa, sau đó là Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế. Bà đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở bệnh viện.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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