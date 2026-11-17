Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 23/11/2026.

Ông Lâm thay cho vị trí của ông Nguyễn Tiến Thanh - người thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân cách đây hơn 1 tháng.

Ông Triệu Ngọc Lâm, tân Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội.

Từ ngày 16/6/2013, ông Triệu Ngọc Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại. Ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ ngày 13/2/2018.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ GD-ĐT, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.