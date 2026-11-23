Tại hội nghị công bố quyết định, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh vai trò của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với tư cách đơn vị chủ lực của ngành xuất bản giáo dục. Qua nhiều thế hệ, các ấn phẩm của Nhà xuất bản đã đồng hành với hoạt động dạy và học, góp phần phục vụ quá trình truyền thụ và tiếp nhận tri thức trong nhà trường.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Nhà xuất bản trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 và duy trì ổn định hoạt động trong giai đoạn chưa kiện toàn người đứng đầu.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Triệu Ngọc Lâm. Ảnh: GD&TĐ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Nhà xuất bản chủ động dự báo nhu cầu, bảo đảm biên soạn, in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa; đồng thời tinh gọn bộ máy, giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển học liệu. Đặc biệt, cần chuẩn bị các điều kiện để thực hiện mục tiêu cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ năm học 2028-2029, sớm hơn một năm so với mốc 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triệu Ngọc Lâm bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Nhà xuất bản phát huy truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, củng cố đoàn kết nội bộ, chủ động thích ứng với những yêu cầu mới.

Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt gồm bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học 2027-2028, kiện toàn tổ chức, chuẩn bị việc chỉnh sửa sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông. Trong quá trình điều hành, Nhà xuất bản sẽ chú trọng hài hòa giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm chất lượng và giá sách phù hợp với yêu cầu duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ông Triệu Ngọc Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, phát huy trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm của từng cấp quản lý. Các quyết định điều hành sẽ hướng tới lợi ích chung của ngành Giáo dục, học sinh, sinh viên và sự phát triển bền vững của Nhà xuất bản.

Theo Quyết định số 3345/QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được điều động đến công tác tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc. Tháng 6/2013, ông được tiếp nhận về Báo Giáo dục và Thời đại, giữ chức Phó Tổng Biên tập; từ tháng 2/2018, đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập.