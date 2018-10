Ôtô lắp thêm đèn hiếu sáng sai quy định: Xử lý nghiêm

Những năm gần đây, tình trạng độ đèn pha, đèn sương mù, lắp thêm đèn không theo thiết kế của nhà sản xuất trên ôtô khá phổ biến từ xe con tới xe khách, xe tải và cà xe máy.

Đi trên các tuyến Quốc lộ hay khu dân cư, nhiều người đi đường dễ dàng bắt gặp các xe chạy đối diện bật đèn pha không đúng quy định và thực hiện một cách khá tùy tiện.

Một xe ô tô "độ đèn" sáng quá mức cho phép, bên cạnh đó còn lắp thêm đèn led bar phía trước gây nguy hiểm cho người và xe đi chiều ngược lại.

Thậm chí, có một số xe còn “độ” cả đèn led, đèn xenon với ánh sáng gấp nhiều lần so với đèn xe nguyên bản thiết kế nên các xe chạy ngược chiều rất khó chịu vì bị lóa mắt, rất khó quan sát, mất phương hướng, dẫn đến nguy cơ tai nạn, va chạm giao thông càng cao.

Nguy hiểm từ đèn pha, “đèn độ” trên quốc lộ

Nhiều ý kiến trên các diễn đàn, mạng xã hội về ôtô đã bày tỏ bức xúc khi bị những xe độ đèn vô tội vạ gây chói mắt rất nguy hiểm. Nhiều vụ tai nạn, va quệt đã xảy ra do lái xe bị lóa mắt vì đèn xe chiều ngược lại.

Trao đổi trên diễn đàn otofun, anh Minh Nguyen, một tài xế lái xe chở khách du lịch cho biết, tình trạng độ đèn xe trong thời gian gần đây gây rất nhiều nguy hiểm và bức xúc cho những tài xế dùng đèn đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Hình ảnh xe lắp thêm đèn led trước đầu xe được thành viên đưa lên Facebook www.otofun.net

"Cực kỳ nguy hiểm cho tất cả những người trên đường khi gặp những xe độ đèn quá sáng. Nhất là những xe lắp thanh đèn led dài cả mét vàng rực ở đầu xe chiếu lòa mắt, tôi phải dừng xe chờ họ qua mới đi tiếp vì có nháy đèn để báo hiệu cho họ tắt đèn độ, chuyển chế độ chiếu xa sang chiếu gần họ cũng lờ đi", FB Minh Nguyen nói.

Một kỹ sư làm việc tại một gara chuyên về bảo dưỡng ôtô nhìn nhận, việc lắp thêm đèn trợ sáng cho ôtô gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông vì lượng sáng rất mạnh, gây chói mắt người đối diện.

Đã có nhiều vụ TNGT thương tâm khi xe đi phía đối diện bật đèn quá sáng.

Ngoài ra, trên thị trường có rất nhiều loại đèn có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, chất lượng thấp khi sử dụng một thời gian có hiện tượng nước vào gây hư hỏng, mất an toàn cho xe.

Theo các thành viên của diễn đàn, cảnh sát giao thông cần xử lý nghiêm để dẹp vấn nạn độ đèn.

“Giải pháp căn cơ là lực lượng Cảnh sát giao thông phạt lái xe vi phạm trên đường, còn xe chỉ đi đăng kiểm có 1-2 lần/năm thì việc ‘lách’ quá đơn giản. Chỉ khi nào phạt thật nặng thì mới đủ sức răn đe chủ xe,” một thành viên của Diễn đàn ô tô chia sẻ.

Không để “chơi đèn” nguy hiểm thành trào lưu

Theo ông Nguyễn Hữu Trí - Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngày 22/10, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công văn gửi Cục Đăng kiểm cùng các đơn vị liên quan như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đề nghị tăng cường xử lý tình trạng phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng có cường độ lớn, sai quy định.

Ngày 26/10, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thực hiện đúng các quy trình, quy định và hướng đẫn trong công tác kiểm định; kiên quyết từ chối đăng kiểm đối với những phương tiện có lắp thêm thiết bị điện, các trường hợp gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước, phía sau xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Văn bản của Cục ĐKVN gửi các trạm đăng kiểm.

Phòng chất lượng xe cơ giới, Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới của Cục Đăng kiểm có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu của kiểu loại xe cơ giới khi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có yêu cầu.

Ông Nguyễn Hữu Trí cũng thừa nhận, việc kiểm tra đèn xe có đúng tiêu chuẩn hay không không khó. Nhưng khi đưa xe đi kiểm định, chủ xe tháo hết đèn độ, lắp đèn đúng tiêu chuẩn để kiểm định, sau khi qua kiểm định lại lắp đèn độ vào để chạy ngoài đường thì cơ quan đăng kiểm không xử lý được.

Một xe ô tô "độ đèn" khủng.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thời gian qua, tình trạng phương tiện giao thông đường bộ đặc biệt là xe tải, xe khách, xe container tự ý "độ, chế", gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn không đúng quy định uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông của người và phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Giao thông đường bộ, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư là hành vi bị cấm, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 5 và Điều 6, Nghị định 46/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, việc sử dụng đèn chiếu xa trong khu đông dân cư có thể bị xử phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng đối với phương tiện ôtô; và từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với phương tiện môtô, xe máy.

“Nguy hiểm hơn, nhiều người điều khiển phương tiện còn sử dụng các loại đèn ngay cả khi lưu thông trên các tuyến đường trong khu đông dân cư gây bức xúc trong dư luận, xã hội nhưng hiếm khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý theo quy định, đặc biệt là trong thời gian tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phương tiện không đảm bảo an toàn điều kiện kỹ thuật khi tham gia giao thông,” ông Thái nói.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện nghiêm, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông kiên quyết xử lý phương tiện sử dụng và tự ý "độ, chế", gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn sai quy định./.

