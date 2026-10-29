"Phản ánh của VOV là nguồn thông tin quan trọng để xử lý hoạt động vi phạm"

Ngày 15/9/2026, VOV có bài viết “Cơ sở chế biến chân gà ở Lạng Sơn lén lút hoạt động bất chấp bị yêu cầu tạm dừng”, phản ánh hoạt động vi phạm của cơ sở chế biến chân gà đông lạnh của Hộ kinh doanh Quang Minh LS, địa chỉ tại khối Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện tại, cơ sở chế biến chân gà của Hộ kinh doanh Quang Minh LS đã dừng hoạt động và cam kết dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục sản xuất kinh doanh, đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, môi trường theo quy định của pháp luật

Ngay sau bài viết, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản số 8632/VP-KTTH, ngày 17/9/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về hoạt động của cơ sở chế biến chân gà này. Cụ thể, UBND tỉnh giao Công an tỉnh Lạng Sơn (Cơ quan Thường trực BCĐ liên ngành thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BCA-BCT ngày 2/6/2026 của Bộ Công an và Bộ Công thương về phối hợp rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND phường Tam Thanh, các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung thông tin phản ánh đề xuất UBND tỉnh Lạng Sơn xử lý các vấn đề liên quan.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận: Thông tin phản ánh cơ sở chế biến chân gà của Hộ kinh doanh Quang Minh LS sau khi bị Đoàn kiểm tra xử phạt, yêu cầu tạm dừng vẫn lén lút hoạt động là đúng sự thật. Hiện tại, cơ sở chế biến chân gà của Hộ kinh doanh Quang Minh LS đã có cam kết với UBND phường Tam Thanh khẳng định, Hộ kinh doanh nhận thức được vi phạm, đã dừng hoạt động của cơ sở và cam kết dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục sản xuất kinh doanh, đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, môi trường theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên VOV, Thượng tá Lục Hoàng Anh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đánh giá, những phản ánh của VOV là kênh, nguồn thông tin rất quan trọng để lực lượng chức năng biết thêm và có những thông tin để xử lý những hoạt động vi phạm.

Cũng liên quan đến nội dung VOV phản ánh, ông Đặng Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đối với 7 hành vi vi phạm của Công ty Quang Minh LS, tổng số tiền xử phạt là 51 triệu đồng, Hộ kinh doanh đã chấp hành xong Quyết định xử phạt và đã thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Ngày 17/9 và 18/9, Chi cục đã phối hợp với phường Tam Thanh, lực lượng Công an để xuống hiện trường giám sát thực tế. Kết quả cơ sở này đã dừng hoạt động, không có công nhân làm việc, máy móc ngừng vận hành và đã lập biên bản ghi nhận.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất UBND tỉnh Lạng Sơn giao UBND phường Tam Thanh tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng xác minh làm rõ các vi phạm về môi trường đối với Hộ kinh doanh Quang Minh LS và việc chấp hành các biện pháp xử lý sau khi bị kiểm tra; nhanh chóng xác minh giải quyết các nội dung còn tồn tại, đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh gây phức tạp về an ninh trật tự.