Phản hồi bài báo: Ai “bật đèn xanh” cho Bến xe Nước Ngầm rào vỉa hè?

Sau khi Báo điện tử VOV.VN có bài viết: "Ai "bật đèn xanh" cho Bến xe Nước Ngầm rào vỉa hè của người đi bộ?” đăng ngày 04/6/2020 phản ánh về việc rào chắn vỉa hè tại khu vực xung quanh Bến xe Nước Ngầm, làm nhà để xe trên vỉa hè đường Trần Thủ Độ bên cạnh bến xe...mới đây, Sở GTVT TP Hà Nội, đơn vị quản lý Bến xe Nước Ngầm, UBND quận Hoàng Mai đã có công văn số 1569/UBND-QLĐT phúc đáp nội dung phản ánh của báo điện tử VOV.VN đăng tải.

Hàng rào chắn xe máy tụ tập trên vỉa hè và lối mở cho người đi bộ, đi xe buýt ở cạnh Bến xe Nước Ngầm.

Tại nội dung công văn UBND quận Hoàng Mai trân trọng cảm ơn báo điện tử VOV.VN đã đưa tin và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới.



Về nội dung của bài báo, UBND quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND quận Hoàng Mai đã giao phòng Quản lý đô thị chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng khu vực vỉa hè xung quanh Bến xe Nước Ngầm, báo cáo và đề xuất phương án xử lý vi phạm nếu có theo quy định.

Đối với nội dung phản ánh “hàng rào hộ lan trên vỉa hè đường Ngọc Hồi và đường Vành đai 3”: qua kiểm tra hiện trạng, vỉa hè đường Ngọc Hồi, đường Vành đai 3 khu vực xung quanh Bến xe Nước Ngầm được rào chắn bằng hộ lan.

“Đây là hạng mục do Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Hà Nội lập, được Ban Quản lý duy tu hạ tầng giao thông thuộc Sở GTVT TP Hà Nội xác nhận, trong đó có nội dung lắp đặt hàng rào sắt do Bến xe Nước Ngầm thi công”, văn bản của UBND quận Hoàng Mai do Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Tùng ký cho biết.

Lòng đường vành đai 3 đoạn Ngọc Hồi-Trần Thủ Độ thành nơi hoạt động của xe ôm...

Đối với đoạn rào chắn tại điểm chờ xe buýt trên vỉa hè đường Vành đai 3: Qua kiểm tra hiện trạng, trên vỉa hè đường Vành đai 3 đoạn điểm chờ xe buýt có chôn các cột sắt sơn trắng đỏ cao khoảng 30cm, khoảng cách giữa các cột khoảng 40-60 cm, không rào hộ lan, người lên xuống xe buýt có thể lên xuống bình thường.

“Sau khi kiểm tra UBND quận Hoàng Mai yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành nước và môi trường báo cáo Sở GTVT để điều chỉnh phương án cắm hàng cột sắt di chuyển ra phía sau cột chờ xe buýt để cho hành khách lên xuống xe buýt được thuận tiện”, văn bản nêu rõ.

Đối với nội dung phản ánh về phần mái tôn, cột chống sắt để xe trên vỉa hè đường Vành đai 3, theo Báo cáo, đây là mô hình để xe máy của cán bộ công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Bưu điện từ trước năm 2014. Sau khi tiếp nhận, Bến xe Nước Ngầm đã sửa chữa lại với quy mô đơn giản như hiện nay.

UBND quận Hoàng Mai cho biết, đã yêu cầu Bến xe Nước Ngầm điều chỉnh những bất cập tại điểm chờ xe buýt để khách lên xuống được thuận tiện hơn. Ảnh Lao Động.

“Công ty không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về nội dung trên. UBND quận Hoàng Mai giao UBND phường Hoàng Liệt chủ trì cùng các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ xử lý đối với mái tôn, cột chống sắt trên vỉa hè đường Vành đai 3 theo quy định”, nội dung văn bản nêu.

Không có ai “bảo kê”

Trước thông tin phản ánh của Báo điện tử VOV.VN, đại diện WEDICO, đơn vị quản lý Bến xe Nước Ngầm cho biết, đã có văn bản gửi quận Hoàng Mai, Sở GTVT TP Hà Nội, phường Hoàng Liệt….WEDICO thừa nhận nhiều nội dung trong bài báo phản ánh là đúng, tuy nhiên, về khu nhà tạm khung sắt, mái tôn để xe trên vỉa hè đường Trần Thủ Độ, WEDICO cho biết, đây là mô hình để xe máy của cán bộ, nhân viên Công ty CP Xây dựng Bưu điện từ trước năm 2014.

Sau khi tiếp nhận, Bến xe Nước Ngầm đã sửa chữa lại, một dãy dành cho công nhân viên khối văn phòng Công ty và khách đến liên hệ công tác để xe máy, một dãy chỉ dành cho khách vãng lai đi bộ tránh tam khi trời mưa, nắng đột xuất.

Bến xe Nước Ngầm dựng nhà trông xe ngay trên vỉa hè đường vành đai 3 dưới thấp được cho là đã có từ trước đó.

Đại diện Bến xe Nước Ngầm cũng khẳng định, không tự ý và cũng không có ai “bật đèn xanh" để xây dựng hàng rào hộ lan trên vỉa hè xung quanh bến xe mà công ty chỉ thực hiện việc đó trên cơ sở giao việc của Sở GTVT Hà Nội.



“Bến xe Nước Ngầm khẳng định không có chuyện “ngoại bất nhập" vỉa hè hoặc điểm đỗ xe buýt bị rào chắn. Bến xe cam kết sẽ không sử dụng bất kỳ dịch vụ có thu phí nào trên toàn bộ mặt bằng khu vực vỉa hè xung quanh bến xe. Cam kết sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của hàng rào hộ lan, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè”, đại diện Bến xe Nước Ngầm cho biết.

Có thể làm cho xung quanh bến xe đẹp hơn

Theo một số chuyên gia giao thông, việc Bến xe Nước Ngầm làm hàng rào hộ lan trên vỉa hè xung quanh bến để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn cho người đi bộ trên vỉa hè là tốt. Tuy nhiên, việc hàn hàng rào bằng ống thép như vậy không được “đẹp” lắm, gây cảm giác như “chiếm dụng” hết vỉa hè của người đi bộ, cần tính toán sửa lại cho linh hoạt, phù hợp thực tiễn mà vẫn đảm bảo mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu thay hàng rào sắt đó bằng các trụ thép, nối các trụ thép đó bằng những dây xích võng xuống vừa phải. Vẫn đảm bảo 2 yếu tố là chống lấn chiến, xe máy đi lên vỉa hè và người đi bộ đi được thoải mái.

Theo TS Trần Quang Năng, nguyên cán bộ Viện chiến lược và Phát triển GTVT cho rằng, nhìn qua thì có vẻ như bến xe chiếm hết vỉa hè thật, nhưng vẫn có các lối mở để cho dân đi vào trong. Với những cột sắt đang rào ngang ngực người đi bộ như vậy nhìn rất “thô và cứng”, chỉ cần “mềm hóa” hàng rào đó sẽ đẹp hơn.

“Chúng ta nghiên cứu thay hàng rào sắt đó bằng các trụ thép, nối các trụ thép đó bằng những dây xích võng xuống vừa phải. Vẫn đảm bảo 2 yếu tố là chống lấn chiếm, xe máy đi lên vỉa hè và người đi bộ đi được thoải mái hơn”, ông Năng phân tích.

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm khẳng định đơn vị xin tiếp thu và cảm ơn những ý kiến góp ý có tính chất xây dựng của người dân nói chung và báo giới nói riêng đối với hoạt động của Bến xe Nước Ngầm; trước mắt sẽ bổ sung một số biển báo, biển hướng dẫn để thuận tiện cho người dân sử dụng vỉa hè đúng mục đích.

Đồng thời đại diện Bến xe Nước Ngầm xin báo lỗi về ứng xử chưa phù hợp của nhân viên bảo vệ đối với phóng viên khi tìm hiểu thực tế xung quanh bến xe và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của VOV.VN.

“Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng, các chuyên gia hiến kế để hoàn thiện, phục vụ người dân được tốt nhất, đảm bảo các yếu tố mỹ quan và kỹ thuật, hướng đến mục tiêu “thân thiện, văn minh” của bến xe Hà Nội hướng đến”, ông Lập nói./.