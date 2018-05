Phân luồng giao thông thi công nút An Dương - đường Thanh Niên

Ngày 3/5, Sở GTVT Hà Nội cho biết vừa có thông báo phương án rào chắn và phân luồng giao thông phục vụ thi công (giai đoạn 3) Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên. Từ nay đến 16/5, tất cả các phương tiện lưu thông theo hướng từ đường Thanh Niên đến Âu Cơ.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ nay đến ngày 16/5, các nhà thầu thi công tường chắn bê tông cốt thép, đào hạ đê làm làn đường Nghi Tàm.

Trong giai đoạn này, Sở GTVT Hà Nội tổ chức giao thông một chiều cho tất cả các phương tiện theo hướng và đoạn từ đường Thanh Niên đến đường Âu Cơ trên làn đường mới rộng 8,5m; tổ chức giao thông một chiều cho ô tô trên đường gom 5m trong đê theo chiều và đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Thanh Niên; bổ sung dải phân cách giữa làn đường mới và đường gom 5m trong đê; tổ chức cho các phương tiện ô tô đi hai chiều trên đường gom 5m phía số nhà chẵn đoạn từ cửa khẩu An Dương đến ngõ 108 Nghi Tàm.

Giai đoạn 2 (từ ngày 16/5 cho đến khi hoàn thành dự án), sẽ rào chắn thi công cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Giai đoạn này sẽ tổ chức giao thông một chiều cho tất cả các phương tiện trên đường Nghi Tàm theo hướng từ đường Thanh Niên đến đường Âu Cơ như sau: Đoạn từ đường Thanh Niên đến ngõ 108 Nghi Tàm đi trên làn đường tạm rộng 5,5m và đoạn từ ngõ 108 Nghi Tàm đến đường Âu Cơ đi trên làn đường mới rộng 8,5m; tổ chức giao thông một chiều cho ô tô trên đường gom 5m trong đê theo chiều từ đường Âu Cơ đến đường Thanh Niên.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội và các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo; phối hợp với các lực lượng chức năng lên phương án, bố trí chốt trực tại hai đầu khu vực thi công.

Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Phòng CSGT, CSTT (Công an thành phố), công an chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông tại các nút giao thông quan trọng và các tuyến đường xung quanh khu vực thi công đảm bảo an toàn giao thông và không ùn tắc.

Sau khi hoàn thành từng hạng mục công trình phải khẩn trương thu hồi rào chắn, thu dọn mặt bằng, trang thiết bị thi công và vệ sinh công trường. Các phương tiện tham gia thi công phải được đăng ký và cấp phép của các cơ quan chức năng thành phố./. Hạ đê Nghi Tàm như thế nào để thi công cầu vượt, tránh ùn tắc VOV.VN - Cọc khoan nhồi đầu tiên được khoan cùng với đào thử nghiệm một phần đê đất. Nút giao cầu vượt An Dương – Thanh Niên chính thức được khởi công