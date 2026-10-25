Phạt 19 triệu, tước bằng tài xế xe tải phớt lờ đèn đỏ đường sắt



Ngày 25/10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP.Đồng Nai) cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.V.T. (53 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) về hành vi điều khiển xe tải cố tình vượt đường ngang khi đèn tín hiệu giao thông đường sắt đã bật sáng.

Camera giám sát ghi nhận xe tải vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. (ảnh: Công an Đồng Nai)

Trước đó, vào khoảng 8h47 phút ngày 24/10, qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải tự đổ BKS 60H-063.xx vượt đường ngang tại Km1681+200 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, bất chấp đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm đã bật sáng từ trước.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh, mời người điều khiển phương tiện là ông Đ.V.T. đến làm việc.

Căn cứ khoản 9, Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt tài xế T. mức tiền 19 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 2 tháng.

Lập biên bản xử phạt đối với tài xế Đ.V.T. (ảnh: Công an Đồng Nai)

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại các đoạn đường ngang giao cắt với đường sắt là cực kỳ nguy hiểm.

Đây là nguyên nhân trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ tai nạn đường sắt thảm khốc, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông cũng như an toàn của các chuyến tàu.