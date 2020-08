Sáng 26/8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet.



Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2020.

Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tại Việt Nam đã đạt được những kết quả rõ rệt. Tai nạn giao thông (TNGT) liên tục giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp.



“Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người tham gia giao thông các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Đồng thời, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.



Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” dự kiến bắt đầu từ 10h00 ngày 7/9/2020 đến 9h00 ngày 28/12/2020. Đối tượng tham dự Cuộc thi là người đang có tài khoản VCNet và người đăng ký tài khoản mới VCNet, đặc biệt khuyến khích đối tượng là học sinh, sinh viên. Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoảng VCNet, từ đủ 14 tuổi trở lên đều có thể tham gia dự thi.



Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) vẫn còn ở mức cao, liên tục xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây lo lắng cho nhân dân. Nhiều vấn đề bức xúc như: lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn tái diễn, trong khi đó việc ứng dụng khoa học vào giám sát, xử phạt còn kém... Bên cạnh đó, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe mô tô tốc độ cao lạng lách, đánh võng và có dấu hiệu đua xe và chống người thi hành công vụ liên tiếp xảy ra. Tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và các đô thị còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao...

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

“Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet sẽ là kênh truyền ngày càng mạnh mẽ, để tạo sự lan tỏa rộng lớn đến đông đảo cán bộ Đảng viên, công chức và đông đảo nhân dân. Chúng tôi cũng tin tưởng, cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng đông đảo của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, các đoàn viên thanh niên, là những người có sự tiếp cận với công nghệ hiện đại và mạng internet, mạng xã hội…”, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định tại lễ phát động cuộc thi.



Ngay sau chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Đặng Văn Trung - Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Tuyên truyền và phổ biến pháp luật, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an; cùng đại biểu đại diện các bộ ngành, cơ quan liên quan đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để đảm bảo an toàn giao thông?” với độc giả Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.



Tại buổi giao lưu trực tuyến, các vị khách mời đã đưa ra cái nhìn tổng quan, đánh giá về tình hình TTATGT trong thời gian qua. Các khách mời cùng với độc giả thảo luận về những kết quả đã đạt được, cũng như những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết sau thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 10 và Nghị định 100 của Chính phủ, từ đó nêu đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trong thời gian tới./.