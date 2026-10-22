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Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia"

Thứ Năm, 15:41, 22/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (22/10), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia". Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin các chuyên đề: Về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029; Thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025 và phương hướng giai đoạn 2026-2030; Những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền tuyên truyền sâu rộng, đậm nét những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tình hình kinh tế xã hội của đất nước, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số và một số nội dung quan trọng khác...

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Các đại biểu tại Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia".

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển công dân số.

Thông qua cuộc thi, sẽ góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, hình thành văn hóa học tập số, thúc đẩy phát triển công dân số trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thúy Hằng/VOV1
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