Phát động thi đua, thúc đẩy chuyển đổi số trong các Hội quần chúng tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 22:09, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (27/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt lãnh đạo các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2026. Trọng tâm thi đua gắn với đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các tổ chức Hội.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, khối các Hội quần chúng tại tỉnh Đắk Lắk còn 11 tổ chức, với hơn 1,5 triệu lượt hội viên.

Năm 2025, các Hội đã tổ chức hơn 1.500 buổi tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, huy động trên 45 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa hơn 150 căn nhà Đại đoàn kết; khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 15.000 lượt người. Công tác tư vấn pháp lý, hòa giải ở cơ sở được tăng cường, tỷ lệ hòa giải thành công đạt khoảng 85%.

Tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua, thúc đẩy chuyển đổi số trong các Hội quần chúng

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, nêu nhiều khó khăn sau sáp nhập, như vấn đề trụ sở làm việc, biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ Hội. Các ý kiến cũng đề xuất tăng cường hướng dẫn cụ thể, nâng cao phối hợp giữa các Hội và sớm kiện toàn tổ chức Hội ở cấp xã, phường.

Dịp này, các Hội quần chúng đã ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm triển khai nhiệm vụ ngay từ cơ sở. Phong trào thi đua xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết tâm xây dựng Đắk Lắk mới phát triển bền vững”. Phấn đấu 100% cán bộ sử dụng thành thạo chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng, thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến; mỗi tổ chức Hội đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc cụ thể.

Các Hội quần chúng tại tỉnh Đắk Lắk cùng ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm triển khai nhiệm vụ ngay từ cơ sở

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Đối với các hội quần chúng thì việc chuyển đổi số phải sâu đến từng hội viên, từng người dân trên tất cả các lĩnh vực về văn hóa nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, về công tác an sinh xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin tổng hợp, triển khai các hoạt động nhanh, kịp thời lắng nghe được ý kiến của người dân và đồng thời truyền đạt được những hoạt động trọng tâm để người dân và các hội viên được hưởng hoạt động của Hội một cách hiệu quả hơn”.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk chuyển đổi số thi đua năm 2026 Hội quần chúng MTTQ Đắk Lắk chuyển đổi số hội phong trào thi đua an sinh xã hội Đắk Lắk nhà đại đoàn kết chữ ký số cán bộ báo cáo trực tuyến
TP.HCM áp lực lớn từ chỉ tiêu đến thực tiễn phát triển nhà ở xã hội
TP.HCM áp lực lớn từ chỉ tiêu đến thực tiễn phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Dù có quỹ đất khoảng 1.740 ha và đã chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội, nhưng TP.HCM vẫn đang đối mặt với áp lực lớn trước mục tiêu hoàn thành 28.500 căn trong năm 2026 cũng như các mục tiêu dài hạn đến năm 2030.

TP.HCM áp lực lớn từ chỉ tiêu đến thực tiễn phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM áp lực lớn từ chỉ tiêu đến thực tiễn phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Dù có quỹ đất khoảng 1.740 ha và đã chấp thuận chủ trương đầu tư, khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội, nhưng TP.HCM vẫn đang đối mặt với áp lực lớn trước mục tiêu hoàn thành 28.500 căn trong năm 2026 cũng như các mục tiêu dài hạn đến năm 2030.

Phủ sóng chương trình chống khai thác IUU của VOV tại các địa phương ven biển
Phủ sóng chương trình chống khai thác IUU của VOV tại các địa phương ven biển

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tiếp tục duy trì công tác khai thác và cung cấp chương trình phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sản xuất về chủ đề chống khai thác IUU.

Phủ sóng chương trình chống khai thác IUU của VOV tại các địa phương ven biển

Phủ sóng chương trình chống khai thác IUU của VOV tại các địa phương ven biển

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tiếp tục duy trì công tác khai thác và cung cấp chương trình phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sản xuất về chủ đề chống khai thác IUU.

Tạm giữ hình sự tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội
Tạm giữ hình sự tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội

VOV.VN - Các đơn cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế Lexus 350 điều khiển xe đi ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội.

Tạm giữ hình sự tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội

Tạm giữ hình sự tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội

VOV.VN - Các đơn cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế Lexus 350 điều khiển xe đi ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội.

