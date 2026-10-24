Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ, 3 di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng



Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ,các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại khu B

Về kết quả tìm kiếm, ngày 24/10 đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ trong đó 3 bộ di có vật kèm theo. Tính từ ngày 15/10 đến 24/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 101 bộ hài cốt liệt sĩ, 25 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, từ 23/6 - 14/10, có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng và đã được tổ chức truy điệu, an táng. Tổng cộng đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 799 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.