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Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ, 4 di vật kèm theo tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Năm, 19:51, 22/10/2026
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VOV.VN - Tối 22/10, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

phat hien 10 hai cot liet si, 4 di vat kem theo tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

phat hien 10 hai cot liet si, 4 di vat kem theo tai cong vien le thi rieng hinh anh 2
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Khu B (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Kết quả trong ngày 22/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ cùng 04 bộ di vật kèm theo.

Tính từ ngày 15/10 đến 22/10, có 79 bộ hài cốt liệt sĩ (có 21 bộ có di vật kèm theo) được phát hiện, quy tập. Trước đó, từ 23/6 đến 14/10, có 731 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập và đã an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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