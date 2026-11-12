Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Trước đó, ông Hà Quang Hòa, chủ khu rẫy cho biết, khoảng 15 năm trước, trong quá trình sử dụng máy múc đào ao, gia đình phát hiện 2 ngôi mộ có di vật liên quan đến bộ đội. Sau đó, gia đình di dời các phần mộ lên khu đất cao hơn trong rẫy và thường xuyên hương khói, thăm nom.

Khu vực rẫy người dân, nơi phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi)

Qua khai quật, lực lượng chức năng phát hiện 2 bộ hài cốt cùng nhiều di vật gồm: ca bi đông, 2 lọ thuốc Penicillin, bật lửa bằng nhôm, dép cao su, khóa dây thắt lưng loại lớn và một số vật dụng khác.

Sau khi hoàn thành khai quật, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã thu gom, bảo quản các bộ hài cốt và di vật theo đúng quy trình; đồng thời đưa về trụ sở đơn vị để quản lý, chăm sóc, chờ xác minh thông tin và triển khai các bước xử lý tiếp theo theo quy định.

Di vật tìm thấy. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi)

Việc phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh danh tính, từng bước đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.