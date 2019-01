Phát hiện 3 lái xe dương tính với ma túy sau kiểm tra ngẫu nhiên

PC_Article_AfterShare_1

Theo đó, sáng 23/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, tổ tuần tra đã dừng ngẫu nhiên xe khách giường nằm BKS 29B -194.02 chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An có biểu hiện vi phạm tốc độ, để kiểm tra. Qua test nhanh, phát hiện lái xe Tô Hoài Bắc (SN 1981, trú huyện Anh Sơn) dương tính với chất ma túy.

Cảnh sát Giao thông Trạm Diễn Châu tích cực kiểm tra xe vi phạm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục đưa lái xe này đến Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để kiểm tra lại vẫn cho kết quả dương tính với chất ma túy. Lái xe Tô Hoài Bắc đã thừa nhận bản thân có sử dụng chất ma túy khi lái xe.

Trước đó, ngày 22/1, một tổ công tác của Công an Nghệ An cũng phát hiện lái xe Đinh Ngọc Hiếu (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dương tính với chất ma túy khi đang điều khiển xe taxi từ Hà Nội đến địa phận Nghệ An. Tài xế cũng thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và cỏ Mỹ.

Tại địa bàn huyện Anh Sơn, một tổ công tác phát hiện chiếc xe tải màu trắng BKS 30C - 126.13 đang lưu thông trên Quốc lộ 7A, hướng Con Cuông đi Đô Lương, vi phạm tốc độ, đã tiến hành kiểm tra, qua test nhanh, phát hiện lái xe Lê Trọng Cường (SN 1993), trú tại xóm 2 xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe của đối tượng có 0,06g ma túy tổng hợp cùng 12 phiến gỗ.

Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Công an Nghệ An cho biết, sẽ xử lý nghiêm những lái xe có các biểu hiện vi phạm Luật giao thông, đặc biệt với lái xe có sử dụng ma túy: “Chuyên đề mà đơn vị thực hiện tập trung chỉ đạo, thứ nhất là những cái lỗi trực tiếp gây đến tai nạn giao thông. Ví dụ như là lỗi tốc độ, lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với phương tiện tham gia giao thông cũng như quá tải quá khổ trên tuyến hay xe khách chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, không nhường đường xe ưu tiên”.

Hiện, Công an đang củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

