Phát hiện 39 hài cốt liệt sĩ, nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B

Trong ngày 4/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 39 hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 bộ hài cốt có di vật đi kèm

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật

Tính từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 942 hài cốt liệt sĩ (352 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 909 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.