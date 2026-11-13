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Phát hiện 4 doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường biển tại Ninh Bình

Thứ Sáu, 22:44, 13/11/2026
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VOV.VN - Qua kiểm tra 5 doanh nghiệp được giao sử dụng khu vực biển tại Ninh Bình, cơ quan chức năng phát hiện 4 doanh nghiệp có vi phạm về bảo vệ môi trường và 1 doanh nghiệp chưa đưa khu vực biển được giao vào khai thác, sử dụng, cần được xác minh, làm rõ.

4 doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường biển

Theo kết quả kiểm tra của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 doanh nghiệp được kiểm tra gồm: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Thịnh Nam Định; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Đại Thành; Công ty TNHH Hoàng Tuấn; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm; Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hùng Cường.

Trong số này, 4 doanh nghiệp đang khai thác, sử dụng khu vực biển được giao. Riêng Công ty TNHH Hoàng Tuấn hiện chưa hoạt động khai thác, sử dụng khu vực biển. Theo báo cáo của doanh nghiệp, đơn vị đã hoàn thành xây dựng cơ bản mỏ và đang trong quá trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hùng Cường không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ trong các năm 2023, 2024 và 2025. Hai doanh nghiệp cũng không thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường trong cùng thời gian, theo yêu cầu tại các quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

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Ảnh minh họa

Đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Thịnh Nam Định, doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường nước biển và trầm tích đáy trong các năm 2024, 2025; đồng thời không thực hiện quan trắc nước biển trong 6 tháng đầu năm 2026 theo nội dung giấy phép môi trường được cấp.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Đại Thành cũng có những thiếu sót tương tự. Doanh nghiệp không thực hiện quan trắc môi trường nước biển và trầm tích đáy trong hai năm 2024, 2025; không thực hiện quan trắc nước biển trong 6 tháng đầu năm 2026 theo giấy phép môi trường.

Bên cạnh các vi phạm về bảo vệ môi trường, việc báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển của một số doanh nghiệp cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hùng Cường không thực hiện đánh giá; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Thịnh Nam Định và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nam Đại Thành có đánh giá nhưng chưa đầy đủ.

Các nội dung còn thiếu gồm đánh giá sự phù hợp của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển với quy luật tự nhiên và chức năng khu vực biển được giao; khả năng tiếp cận biển của người dân; tác động, xung đột với các hoạt động khác trong khu vực; kết quả quan trắc môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động sử dụng biển.

Đối với các hành vi vi phạm được phát hiện, đoàn kiểm tra đã lập 4 biên bản vi phạm hành chính, chuyển Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Xem xét thu hồi khu vực biển đối với Công ty TNHH Hoàng Tuấn

Đối với Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề nghị tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh chính xác thực trạng, tiến độ và lý do doanh nghiệp chưa đưa khu vực biển được giao vào khai thác, sử dụng.

Trường hợp xác định doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính về sử dụng khu vực biển hoặc không tuân thủ quyết định giao khu vực biển, cơ quan chức năng cần lập biên bản và xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, Cục đề nghị xem xét thu hồi khu vực biển nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2025/NĐ-CP và Nghị định số 44/2026/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp quá 24 tháng liên tục kể từ ngày quyết định giao khu vực biển có hiệu lực mà không sử dụng một phần hoặc toàn bộ khu vực biển, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, sẽ thuộc diện xem xét thu hồi. Trường hợp văn bản cho phép khai thác tài nguyên biển đã bị thu hồi cũng thuộc diện xem xét theo quy định.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và biên bản vi phạm hành chính để thụ lý, xác minh khi cần thiết, tham mưu người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt theo quy định pháp luật.

Đồng thời, địa phương cần đôn đốc, giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có), khôi phục hoạt động quan trắc và báo cáo môi trường theo giấy phép đã được cấp.

Cục cũng đề nghị tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển; xử lý các trường hợp chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích, sử dụng khu vực biển khi chưa được giao hoặc vi phạm quy định bảo vệ môi trường biển.

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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