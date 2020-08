Phát hiện 6 ngư dân đi bộ từ Đà Nẵng ra Huế trốn cách ly

Ngày 4/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao 6 ngư dân trốn từ vùng dịch Đà Nẵng ra Huế cho Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 5 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để kiểm tra y tế và đưa vào khu cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng phát hiện 6 ngư dân trốn vùng dịch về Huế.

Trước đó, vào lúc 20h30 phút ngày 3/8, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện tại tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, 6 trường hợp có hộ khẩu xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc đi từ bến Nam Ô, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua làm việc, số người này khai là lao động trên các tàu cá ở Đà Nẵng. Trong thời gian tránh trú bão số 2, do không đi biển nên 6 người này đi vòng đường biển từ bến Nam Ô, quận Liên Chiểu, tránh chốt kiểm soát để về quê. Khi đi đến tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: đơn vị phối hợp với công an bàn giao 6 ngư dân để Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 5 kiểm tra y tế và đưa khu cách ly tập trung.



“Chúng tôi đã triển khai các chốt trên đảo Sơn Chà và dọc tuyến biển, thường xuyên tổ chức lực lương tuần tra kiểm soát rất chặt chẽ người và các phương tiện. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân không nên đi các phương tiện ngoài tỉnh để về địa bàn bằng các tàu, sai phạm về pháp luật và đề nghị người dân ở ngoài tỉnh về thì bằng con đường trực tiếp hợp pháp và thực hiện theo ý kiến của ngành y tế nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và bản thân”- Đại tá Nguyễn Xuân Hòa cho biết./.