Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng trong đêm lạnh ở Nghệ An

Ngày 13/11, lãnh đạo phường Hoàng Mai cho biết, địa phương đang thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé gái sơ sinh được người dân phát hiện trên địa bàn.

Sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, phường Hoàng Mai đã phát thông báo tìm thân nhân của bé.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/11, chị Nguyễn Thị Láng (trú tại khối 18, phường Hoàng Mai) trên đường đi làm về qua cánh đồng Quỳnh Trang thì bất ngờ nghe tiếng trẻ khóc. Nghi có trẻ nhỏ gặp sự cố, chị dừng xe tìm kiếm xung quanh.

Sau ít phút, chị Láng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại giữa cánh đồng. Thời điểm này, trời lạnh, cháu bé run rẩy và khóc. Chị Láng nhanh chóng đưa cháu bé về nhà, ủ ấm và chăm sóc. Đến sáng 13/11, chị đưa cháu đến Trạm Y tế Quỳnh Trang để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bé là trẻ sơ sinh, nặng khoảng 3kg. Hiện sức khỏe cháu ổn định, da hồng hào. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai đã đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt sự việc. Chính quyền địa phương đồng thời phát thông báo tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Trong thời gian chờ xác minh, tìm kiếm người thân, bé gái tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang. Trường hợp hết thời hạn thông báo mà không tìm được thân nhân, phường Hoàng Mai sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.