English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng trong đêm lạnh ở Nghệ An

Thứ Sáu, 15:16, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi một người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng trong đêm lạnh, chính quyền phường Hoàng Mai (Nghệ An) đã phát thông báo tìm kiếm thân nhân cháu bé.

Ngày 13/11, lãnh đạo phường Hoàng Mai cho biết, địa phương đang thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé gái sơ sinh được người dân phát hiện trên địa bàn.

phat hien be gai so sinh bi bo roi giua canh dong trong dem lanh o nghe an hinh anh 1
Sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, phường Hoàng Mai đã phát thông báo tìm thân nhân của bé.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 12/11, chị Nguyễn Thị Láng (trú tại khối 18, phường Hoàng Mai) trên đường đi làm về qua cánh đồng Quỳnh Trang thì bất ngờ nghe tiếng trẻ khóc. Nghi có trẻ nhỏ gặp sự cố, chị dừng xe tìm kiếm xung quanh.

Sau ít phút, chị Láng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại giữa cánh đồng. Thời điểm này, trời lạnh, cháu bé run rẩy và khóc. Chị Láng nhanh chóng đưa cháu bé về nhà, ủ ấm và chăm sóc. Đến sáng 13/11, chị đưa cháu đến Trạm Y tế Quỳnh Trang để thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bé là trẻ sơ sinh, nặng khoảng 3kg. Hiện sức khỏe cháu ổn định, da hồng hào. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai đã đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt sự việc. Chính quyền địa phương đồng thời phát thông báo tìm kiếm thân nhân của cháu bé.

Trong thời gian chờ xác minh, tìm kiếm người thân, bé gái tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang. Trường hợp hết thời hạn thông báo mà không tìm được thân nhân, phường Hoàng Mai sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

tre-em.png

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An

VOV.VN - Một bé trai sơ sinh nặng 3,3 kg được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong chiếc giỏ màu đỏ bên đường nội đồng ở xã Yên Trung, Nghệ An. Hiện cháu bé đang được một người dân tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An

VOV.VN - Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh được phát hiện trên địa bàn.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Nghệ An

VOV.VN - Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh được phát hiện trên địa bàn.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Bắc Ninh, kèm thư nhờ cưu mang
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Bắc Ninh, kèm thư nhờ cưu mang

VOV.VN - Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách trước cổng chùa thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi (Bắc Ninh), kèm theo lá thư của người mẹ xin gửi con lại cho nhà chùa chăm sóc vì hoàn cảnh khó khăn.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Bắc Ninh, kèm thư nhờ cưu mang

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Bắc Ninh, kèm thư nhờ cưu mang

VOV.VN - Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi xách trước cổng chùa thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi (Bắc Ninh), kèm theo lá thư của người mẹ xin gửi con lại cho nhà chùa chăm sóc vì hoàn cảnh khó khăn.

Tìm người thân bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ gần nhà thờ ở TP.HCM
Tìm người thân bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ gần nhà thờ ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 16/4, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) thông báo tìm lại gia đình cho bé trai sơ sinh bị bỏ gần nhà thờ Phước Vĩnh.

Tìm người thân bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ gần nhà thờ ở TP.HCM

Tìm người thân bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ gần nhà thờ ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 16/4, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) thông báo tìm lại gia đình cho bé trai sơ sinh bị bỏ gần nhà thờ Phước Vĩnh.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục