Phát hiện búi tóc lớn trong ruột bé gái 4 tuổi

Trước đó, ngày 11/6, Khoa Cấp cứu Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận bé gái T.C.N (4 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Bé nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng từng cơn, chướng bụng và sốt.

Các bác sĩ đã lấy ra 1 búi tóc từ bụng bé T.C.N

Qua thăm hỏi người nhà, bác sĩ phát hiện bé gái có thói quen nuốt tóc, thể trạng bé suy dinh dưỡng, da xanh, niêm nhợt, tóc lưa thưa. Tiến hành khám lâm sàng, siêu âm, X-Quang bụng... bác sĩ phát hiện khối dị vật và có cả ghim bấm giấy trong đường tiêu hóa.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc ruột do dị vật (nghi là tóc) và quyết định phẫu thuật ngay. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra 1 búi tóc ở ruột non, gây tắc hoàn toàn ruột non. Sau phẫu thuật, bé gái tỉnh, sức khỏe đã tiến triển tốt.

Bác sĩ Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết: Trường hợp của bé gái là Hội chứng Rapunzel hay còn được gọi là “Hội chứng công chúa tóc mây”.

Hầu hết những người mắc hội chứng này đều có dấu hiệu suy dinh dưỡng, đau bụng, nôn ói rồi mới đi kiểm tra và phát hiện bệnh. Hội chứng thích ăn tóc là một hội chứng rất hiếm gặp và đối tượng mắc bệnh chủ yếu là nữ giới.

Người bệnh mắc hội chứng này thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, hoặc người khác. Tóc khi đã nuốt vào không tiêu hóa được, kẹt trong dạ dày, ruột và tích tụ dần lâu ngày thành búi tóc lớn tại dạ dày hoặc xuống ruột gây tắc, thủng ruột./.