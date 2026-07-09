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Phát hiện bút khắc tên Nguyễn Duy Năm chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Huế

Thứ Năm, 17:10, 09/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang, thành phố Huế, lực lượng chức năng đã phát hiện một cây bút gỗ khắc dòng chữ "Nguyễn Duy Năm" được chôn cùng hài cốt liệt sĩ.

Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết, cây bút được phát hiện tại ngôi mộ số 18, hàng 20, thuộc lô mộ phía bên phải của Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang. Đây là một trong những phần mộ chưa có thông tin về liệt sĩ. Cây bút được làm bằng gỗ, phần nắp bằng nhôm gần như còn nguyên vẹn sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Đặc biệt, dòng chữ "Nguyễn Duy Năm" khắc trên thân bút vẫn còn rõ nét, trở thành manh mối có giá trị trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.

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Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang

Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế, việc phát hiện di vật này có ý nghĩa đặc biệt, là nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp xác minh thông tin về dòng chữ khắc trên cây bút, đồng thời đối chiếu hồ sơ liệt sĩ và kết quả giám định ADN với hy vọng sớm xác định được danh tính, đưa liệt sĩ trở về quê hương.

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Ông Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2 bên phải), Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra việc lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang hiện có 1.595 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhiều nhất trên địa bàn thành phố Huế. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 333 phần mộ phục vụ công tác giám định ADN.

Theo kế hoạch, thành phố Huế sẽ hoàn thành việc lấy hơn 7.000 mẫu sinh phẩm tại 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào đầu tháng 8 năm nay.

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Phát hiện cây bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phú Vang

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế cho biết: "Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Huế đang triển khai rất quyết liệt. Thông qua công tác tuyên truyền, nhiều nhân chứng đã cung cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố những thông tin rất giá trị, trong đó có nhiều địa điểm được cho là nơi chôn cất tập thể trong chiến tranh. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chính xác nhất có thể để sớm xác định danh tính các liệt sĩ và để các anh sớm về với thân nhân của mình".

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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