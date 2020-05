Phát hiện cách ly 3 trường hợp nhập cảnh trái phép

Cụ thể, vào hồi 16h30, ngày 26/5, tại khu vực Barie số 1, thuộc Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, lực lượng của Trạm Kiểm soát phát hiện đối tượng Lộc Văn May, sinh năm 1982, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn có hành vi nhập cảnh trái phép. Kiểm tra hành chính, đối tượng May không có giấy tờ tuỳ thân và có giá trị xuất nhập cảnh.



Qua làm việc và xác minh, vào đầu tháng 2/2020, lợi dụng chợ phiên, Lộc Văn May đã xuất cảnh trái phép sang Lào và là lao động tự do tại Viêng Chăn, do dịch bệnh nên nhập cảnh trái phép để về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn điều tra, xác minh đối tượng nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, vào hồi 17h30, cùng ngày, tại đường mòn giữa mốc 404 và 405, thuộc khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn tổ tuần tra của chốt số 4 phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng: Vàng A Minh, sinh năm 1993 và Cháng Thị Pàng, sinh năm 1993, cùng trú tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua làm việc, xác minh vào khoảng đầu tháng 1/2020, lợi dụng chợ phiên, Pàng xuất cảnh trái phép qua Lào để đến tỉnh A Ta Pư, sau đó làm thuê cho một quán ăn; còn Minh, khoảng đầu tháng 2/2020, xuất cảnh trái phép sang Lào, lao động tự do ở thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, sau đó đến Xiêng Khoảng. Đến ngày 26/5/2020, Minh cùng Pàng nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đơn vị đã thực hiện các các thủ tục đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế, tổ chức cách ly tập trung phòng chống dịch theo quy định, sau đó đơn vị sẽ xử lý hành vi xuất nhập cảnh trái phép theo quy định./.