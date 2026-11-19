Trước đó, vào lúc 7h ngày 18/11, Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã bất ngờ kiểm tra đột xuất căn nhà ở tổ 39, khu phố Tân Thành, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện có 2 nhân viên đang làm các khâu rửa, ngâm các loại nội tạng bò như: gân, dạ dày, lòng... trong các bình, thau lớn và 1 nhân viên đang cạo da chân, móng bò.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho lạnh. (Ảnh: Quốc Vinh)

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các loại thùng, bịch không có tem nhãn mác, nghi là hóa chất tẩy rửa nội tạng bò, chất làm mềm và tăng độ giòn, dai…

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 7 tấn nội tạng bò các loại đang được chứa trong kho đông lạnh bốc mùi hôi nồng nặc.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa có mặt để làm việc với cơ quan chức năng. Toàn bộ lô hàng trên được Đội QLTT số 2, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương niêm phong đưa về kho lạnh tạm giữ và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.