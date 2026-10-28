Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng kỷ vật trong khu vực nhà dân ở Đồng Nai

Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện một phần mộ liệt sĩ nằm sâu khoảng 80cm trong vườn nhà bà Hoàng Thị Luyến (SN 1972, ngụ tại Tổ 3, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, TP. Đồng Nai- trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Hài cốt mới được tìm thấy được mai táng cẩn thận theo hướng Đông - Tây, nằm cách Suối Nhung khoảng 70m. Hài cốt được bọc trong 2 lớp tăng và lót bên dưới bằng một tấm nylon dày đóng đinh xung quanh.

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ còn có những kỷ vật đi kèm là 1 xẻng bộ binh, 1 đôi giày, 1 lọ Bixilin (đã phân hủy), 1 đoạn dây dù cùng 1 túi nylon đựng tài liệu.

Đáng chú ý, hài cốt mới được tìm thấy chỉ cách phần mộ số 7 (số do Đội K76 đánh thứ tự để xác định các phần mộ), quy tập ngày 9/10, với di vật chiếc nắp "ăng-gô" có khắc tên "Hiến" hoặc "Hiệp", cùng chữ số khoảng 20m về hướng Tây.

Di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Theo thông tin từ các cựu chiến binh, vào những năm 1967 – 1968, khu vực này từng là nơi đóng quân của đơn vị thanh niên xung phong và Trạm Quân y chiến trường.

Để sớm xác định danh tính và đưa anh hùng liệt sĩ về với gia đình, Đội K76 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân; các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại địa bàn Suối Nhung – Thạch Màng (Tân Lợi) giai đoạn 1967 – 1968; thân nhân các gia đình liệt sĩ có liệt sĩ hy sinh tại khu vực trên nếu có bất kỳ thông tin liên quan đến phần mộ và các kỷ vật nêu trên liên hệ với Đội K76 để phối hợp đối chiếu, xác minh danh tính cho liệt sĩ.

Chiếc nắp ăng-gô có khắc tên và số được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ đã quy tập ngày 9/10 (Ảnh: Đội K76)

Tính từ ngày 22/8 đến 28/10, Đội K76 đã tìm kiếm và quy tập tổng cộng 79 bộ hài cốt liệt sĩ. Riêng khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ.