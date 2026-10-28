English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng kỷ vật trong khu vực nhà dân ở Đồng Nai

Thứ Tư, 20:48, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/10, Đội K76 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà dân thuộc ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Nhiều kỷ vật đã được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện một phần mộ liệt sĩ nằm sâu khoảng 80cm trong vườn nhà bà Hoàng Thị Luyến (SN 1972, ngụ tại Tổ 3, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, TP. Đồng Nai- trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

phat hien hai cot liet si cung ky vat trong khu vuc nha dan o Dong nai hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Hài cốt mới được tìm thấy được mai táng cẩn thận theo hướng Đông - Tây, nằm cách Suối Nhung khoảng 70m. Hài cốt được bọc trong 2 lớp tăng và lót bên dưới bằng một tấm nylon dày đóng đinh xung quanh. 

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ còn có những kỷ vật đi kèm là 1 xẻng bộ binh, 1 đôi giày, 1 lọ Bixilin (đã phân hủy), 1 đoạn dây dù cùng 1 túi nylon đựng tài liệu.

Đáng chú ý, hài cốt mới được tìm thấy chỉ cách phần mộ số 7 (số do Đội K76 đánh thứ tự để xác định các phần mộ), quy tập ngày 9/10, với di vật chiếc nắp "ăng-gô" có khắc tên "Hiến" hoặc "Hiệp", cùng chữ số khoảng 20m về hướng Tây.

phat hien hai cot liet si cung ky vat trong khu vuc nha dan o Dong nai hinh anh 2
Di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Theo thông tin từ các cựu chiến binh, vào những năm 1967 – 1968, khu vực này từng là nơi đóng quân của đơn vị thanh niên xung phong và Trạm Quân y chiến trường.

Để sớm xác định danh tính và đưa anh hùng liệt sĩ về với gia đình, Đội K76 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân; các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại địa bàn Suối Nhung – Thạch Màng (Tân Lợi) giai đoạn 1967 – 1968; thân nhân các gia đình liệt sĩ có liệt sĩ hy sinh tại khu vực trên nếu có bất kỳ thông tin liên quan đến phần mộ và các kỷ vật nêu trên liên hệ với Đội K76 để phối hợp đối chiếu, xác minh danh tính cho liệt sĩ.

phat hien hai cot liet si cung ky vat trong khu vuc nha dan o Dong nai hinh anh 3
Chiếc nắp ăng-gô có khắc tên và số được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ đã quy tập ngày 9/10 (Ảnh: Đội K76)

Tính từ ngày 22/8 đến 28/10, Đội K76 đã tìm kiếm và quy tập tổng cộng 79 bộ hài cốt liệt sĩ. Riêng khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi đã quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng ghi danh tính, bước đầu xác định liệt sĩ quê Nghệ An
Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng ghi danh tính, bước đầu xác định liệt sĩ quê Nghệ An

VOV.VN - Đội K72 (Bộ CHSQ TP. Đồng Nai) đã tìm kiếm, quy tập được 69 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tìm được di vật là một lá đơn xin vào Đảng cùng bức ảnh kỷ niệm, qua đó bước đầu xác định được thông tin của một liệt sĩ quê Nghệ An.

Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng ghi danh tính, bước đầu xác định liệt sĩ quê Nghệ An

Tìm thấy lá đơn xin vào Đảng ghi danh tính, bước đầu xác định liệt sĩ quê Nghệ An

VOV.VN - Đội K72 (Bộ CHSQ TP. Đồng Nai) đã tìm kiếm, quy tập được 69 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tìm được di vật là một lá đơn xin vào Đảng cùng bức ảnh kỷ niệm, qua đó bước đầu xác định được thông tin của một liệt sĩ quê Nghệ An.

Đội K76 quy tập 35 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai
Đội K76 quy tập 35 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

VOV.VN - Sau gần 2 tháng ra quân, các cán bộ, chiến sĩ Đội K76 (Bộ CHQS thành phố Đồng Nai) đã tìm kiếm và quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ.

Đội K76 quy tập 35 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Đội K76 quy tập 35 hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

VOV.VN - Sau gần 2 tháng ra quân, các cán bộ, chiến sĩ Đội K76 (Bộ CHQS thành phố Đồng Nai) đã tìm kiếm và quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ.

Đội K76 tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh cũ
Đội K76 tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh cũ

VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai) vừa tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, nâng tổng số hài cốt tìm được tại đây lên 12 bộ.

Đội K76 tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh cũ

Đội K76 tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại sân bay Lộc Ninh cũ

VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đồng Nai) vừa tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, nâng tổng số hài cốt tìm được tại đây lên 12 bộ.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục