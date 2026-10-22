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Phát hiện hố sụt khổng lồ sâu 120m bên trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Thứ Năm, 20:24, 22/10/2026
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VOV.VN - Đội ngũ thám hiểm và chuyên gia vừa phát hiện 1 hố sụt khổng lồ sâu khoảng 120m tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, bên trong hố có hệ sinh thái rừng nguyên sinh.

Ngày 22/10, theo thông tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, các chuyên gia đã phát hiện và đang tiến hành khảo sát 1 hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

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Hố sụt vừa mới phát hiện nằm bên trong Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Ảnh: Jungle Boss

Theo kết quả khảo sát ban đầu, hố sụt có chiều dài ước tính 190m, rộng 140m và sâu khoảng 120m, diện tích khu vực gần 2 hecta. Đáng chú ý, toàn bộ lòng hố sụt được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Tán cây dày đặc che khuất phần lớn cấu trúc địa chất khiến hố sụt khó được nhận biết khi quan sát từ trên cao.

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Hình dạng hố sụt vừa mới được phát hiện. Ảnh: Jungle Boss

Manh mối ban đầu được 1 thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ phát hiện khi rà soát ảnh vệ tinh Google Earth và nhận thấy một vệt đen lớn bất thường. Qua 3 đợt bay flycam kiểm tra thực địa, vị trí chính xác của hố sụt mới được xác định.

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đội ngũ Công ty TNHH Jungle Boss phối hợp với các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ tổ chức khảo sát, tiếp cận hố sụt. Đoàn khảo sát gồm 24 thành viên, thực hiện hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm. Cả đoàn đã vượt qua hàng chục km đường rừng, bãi đá tai mèo sắc nhọn và điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng trong mùa khô để tiếp cận miệng hố sụt. Để xuống được đáy hố sụt đo đạc, khảo sát, các thành viên phải vượt qua địa hình hiểm trở, sử dụng kỹ thuật đu dây cùng những thiết bị an toàn chuyên dụng. Các thông số ghi nhận cho thấy hố sụt hình dạng chiếc bát úp ngược, mở rộng dần từ trên xuống dưới.

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Vách hố sụt vừa mới phát hiện. Ảnh: Jungle Boss

Tại đáy hố sụt, đoàn khảo sát ghi nhận nhiều khối đá vôi sạt lở nằm ngổn ngang, dấu tích thạch nhũ trên vách đá và thảm thực vật phát triển xanh tốt. Trong quá trình khảo sát, các thành viên còn phát hiện nhiều bộ xương, sọ khỉ cùng số lượng lớn vỏ ốc nằm rải rác. Đặc biệt, tiếng khỉ vẫn được ghi nhận trong thời gian khảo sát, cho thấy khu vực này có sự hiện diện của động vật hoang dã.

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Đoàn thám hiểm phát hiện nhiều vỏ ốc bên dưới hố sụt. Ảnh: Jungle Boss

Ngoài những phát hiện về hệ sinh thái, đoàn khảo sát còn ghi nhận hiện tượng xâm thực mạnh tại nền đá vôi ở trung tâm đáy hố sụt. Tại đây xuất hiện hàng trăm khe nứt và lỗ rỗng, tạo điều kiện để nước thoát xuống bên dưới thay vì tập trung thành một dòng chảy lớn. Dù đã tiếp cận và khảo sát khu vực đáy hố sụt, đoàn vẫn chưa tìm thấy cửa hang có thể tiếp tục thám hiểm trong phạm vi khảo sát. Đoàn khảo sát tích cực tìm kiếm các dấu hiệu địa chất dẫn đến một hang động ngầm nhưng chưa ghi nhận kết quả.

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Một số sinh vật bên trong hố sụt. Ảnh: Jungle Boss

Việc phát hiện hố sụt sâu khoảng 120m tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát tiếp tục cung cấp thêm thông tin về đặc điểm địa chất và hệ sinh thái trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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